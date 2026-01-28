Szabadságolták az ügynököket, akik érintettek Pretti lelövésében

A Minnesota államban szombaton történt, Alex Pretti halálával végződő lövöldözésben érintett ICE-ügynököket fizetett, adminisztratív szabadságra helyezték – erősítette meg a Belbiztonsági Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője a CNN-nek.

Ez a szokásos eljárás minden olyan esetben, amikor rendvédelmi szervek tagjai fegyverhasználatban érintettek, és amíg a belső vizsgálatok le nem zárulnak.

Alex Prettit január 24-én szombaton lőtték le Minnepolisban,egy ICE-ellenes demonstráción. A 37 éves férfi egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Az esetről készült jelentésből kiderült, hogy két fegyveres szövetségi ügynök is tüzelt Prettire. Az esetről készült felvételek szerint az egyik ügynök eltávolította Pretti saját, engedéllyel tartott fegyverét, az ügynökök pedig ez után lőtték le a férfit.