Tévesen kiküldtek egy e-mailt, hogy egy csomó embert kirúgnak az Amazontól, aztán másnap tényleg elbocsátották őket

Néhány órával azután, hogy tévesen kiküldtek egy e-mailt arról, hogy egy csomó dolgozót elbocsátanak az Amazontól, tényleg elküldtek 16 ezer dolgozót.

A tévesen kiküldött e-mailt, kedd éjszaka kapta meg több dolgozó, amelyben az állt, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Costa Ricában dolgozó jelentős számú alkalmazottat bocsát el a vállalat „megerősítését” célzó erőfeszítések részeként. A Colleen Aubrey, az Amazon Web Services (AWS) egyik vezető alelnöke által írt e-mail-tervezet bekerült egy naptármeghívóba, amelyet egy vezetői asszisztens küldött el több Amazon-dolgozónak. Az üzenetet feltehetően véletlenül osztották meg, mivel rövid időn belül visszavonták.

Fotó: DANIEL BOCKWOLDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Szerdán kora reggel azonban az Amazon hivatalosan is bejelentette az elbocsátásokat, amelyek a vállalaton belüli „bürokrácia leépítését” célzó terv részét képezik.

Beth Galetti, az Amazon „people experience and technology” területéért felelős vezető alelnöke szerdán azt mondta, a vállalat nem tervezi, hogy „néhány havonta átfogó létszámcsökkentéseket” hajtson végre, utalva az októberben bejelentett 14 000 fős elbocsátásra.

„Bár sok csapat már októberben véglegesítette a szervezeti átalakításait, más csapatoknál ez a munka csak most fejeződött be” – tette hozzá.

2022 óta olyan nagy technológiai vállalatok, mint az Amazon, a Meta, a Google, a Microsoft és mások évente több tízezer munkavállalót bocsátottak el.

Az egész technológiai iparágat tekintve az elmúlt négy évben becslések szerint mintegy 700 000 ember veszítette el az állását. (BBC)