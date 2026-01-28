Tévesen kiküldtek egy e-mailt, hogy egy csomó embert kirúgnak az Amazontól, aztán másnap tényleg elbocsátották őket

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Néhány órával azután, hogy tévesen kiküldtek egy e-mailt arról, hogy egy csomó dolgozót elbocsátanak az Amazontól, tényleg elküldtek 16 ezer dolgozót.

A tévesen kiküldött e-mailt, kedd éjszaka kapta meg több dolgozó, amelyben az állt, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Costa Ricában dolgozó jelentős számú alkalmazottat bocsát el a vállalat „megerősítését” célzó erőfeszítések részeként. A Colleen Aubrey, az Amazon Web Services (AWS) egyik vezető alelnöke által írt e-mail-tervezet bekerült egy naptármeghívóba, amelyet egy vezetői asszisztens küldött el több Amazon-dolgozónak. Az üzenetet feltehetően véletlenül osztották meg, mivel rövid időn belül visszavonták.

Fotó: DANIEL BOCKWOLDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Szerdán kora reggel azonban az Amazon hivatalosan is bejelentette az elbocsátásokat, amelyek a vállalaton belüli „bürokrácia leépítését” célzó terv részét képezik.

Beth Galetti, az Amazon „people experience and technology” területéért felelős vezető alelnöke szerdán azt mondta, a vállalat nem tervezi, hogy „néhány havonta átfogó létszámcsökkentéseket” hajtson végre, utalva az októberben bejelentett 14 000 fős elbocsátásra.

„Bár sok csapat már októberben véglegesítette a szervezeti átalakításait, más csapatoknál ez a munka csak most fejeződött be” – tette hozzá.

2022 óta olyan nagy technológiai vállalatok, mint az Amazon, a Meta, a Google, a Microsoft és mások évente több tízezer munkavállalót bocsátottak el.

Az egész technológiai iparágat tekintve az elmúlt négy évben becslések szerint mintegy 700 000 ember veszítette el az állását. (BBC)

külföld Amazon e-mail elbocsátás dolgozók