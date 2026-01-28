Trump azt mondja, az USA „többé nem segít” Iraknak, ha újra Malikit választják miniszterelnöknek

Trump szerint Iraknak „nulla esélye” lenne, ha újra megválasztják miniszterelnöknek Núri al-Malikit. Márpedig a síita Maliki a hétvégén megkapta a síita vezetésű pártok szövetségének támogatását, így számíthatna arra, hogy ő lesz a köztársasági elnök jelöltje. Előbb azonban elnököt is kellene választani, úgy volt, ezt kedden meg is teszi a parlament, de a szavazást elhalasztották, mivel nem tudtak megállapodni a jelöltről.
Maliki már volt miniszterelnök 2006 és 2014 között. Hivatali ideje szektariánus erőszakkal telt. Végül akkor távozott, amikor az Iszlám Állam nagy részét elfoglalta az országnak. Ennek körülményeiről hosszan írtunk itt a 444-en. Trumpnak az a baja vele, hogy síitaként erős kapcsolatok fűzik Iránhoz. Ezért azt írta a Truth Socialon, hogy Maliki „nagyon rossz választás” lenne, hozzátéve: „Amikor Maliki legutóbb hatalmon volt, az ország nyomorba és teljes káoszba süllyedt.”
Azt is mondta, az országnak „nulla” esélye lenne a sikerre amerikai támogatás nélkül, és megfogadta, hogy „többé nem segít” az országnak, ha Malikit választják. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio is aggodalmát fejezte ki Maliki iráni kapcsolatai miatt egy telefonhívásban a hivatalban lévő miniszterelnökkel, Mohammed Sia al-Szudanival, hangsúlyozva, hogy „egy Irán által irányított kormány nem tudja sikeresen Irak érdekeit előtérbe helyezni”.
