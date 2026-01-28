Tudtukon kívül vitték a bombát a krími hídra, most a világ vezetőitől kérnek segítséget

Nyolc férfi kapott életfogytiglani börtönbüntetést Oroszországban a Kercsi-szorosi híd 2022 októberi felrobbantásáért, akik most nyílt levélben kérnek segítséget az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elnökeitől, valamint nemzetközi emberi jogi szervezetektől. Levelükben azt írják, előzetesen semmit nem tudtak a támadásról, Kijev a tudtuk nélkül használta fel őket. Ezt egyébként az ukrán hírszerzés korábbi vezetője, Vaszil Maliuk is megerősítette nyilvánosan, ahogy azt is elismerték, hogy az akciót az SZBU hajtotta végre.
Az elítéltek azt írják, politikai megoldást szeretnének helyzetükre, azt szeretnék elérni, hogy amnesztiát vagy kegyelmet kapjanak, esetleg fogolycsere útján szabadulhassanak a börtönből. (Meduza)
Putyin maga adta át ünnepélyesen az Oroszországot és a megszállt Krímet összekötő hidat négy évvel ezelőtt. Az orosz csapatok utánpótlásának is fontos útvonala.
Az SZBU eddig nem vállalta hivatalosan az akciót.