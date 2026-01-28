Tudtukon kívül vitték a bombát a krími hídra, most a világ vezetőitől kérnek segítséget

Nyolc férfi kapott életfogytiglani börtönbüntetést Oroszországban a Kercsi-szorosi híd 2022 októberi felrobbantásáért, akik most nyílt levélben kérnek segítséget az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elnökeitől, valamint nemzetközi emberi jogi szervezetektől. Levelükben azt írják, előzetesen semmit nem tudtak a támadásról, Kijev a tudtuk nélkül használta fel őket. Ezt egyébként az ukrán hírszerzés korábbi vezetője, Vaszil Maliuk is megerősítette nyilvánosan, ahogy azt is elismerték, hogy az akciót az SZBU hajtotta végre.

A kercsi híd 2022. október 8-án, az akkori robbanás után.
Fotó: Vera Katkova/Anadolu Agency via AFP

Az elítéltek azt írják, politikai megoldást szeretnének helyzetükre, azt szeretnék elérni, hogy amnesztiát vagy kegyelmet kapjanak, esetleg fogolycsere útján szabadulhassanak a börtönből. (Meduza)

