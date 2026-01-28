Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride megszervezése miatt

„A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza a budapesti főpolgármester ellen, aki egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg, és vezetett egy nyilvános gyűlést” – írja az ügyészség közleménye. Ez a nyilvános gyűlés a 2025 június 28-án megrendezett Pride volt, amely megszervezésének kulisszáiról hosszan írtunk. A mostani ügyészségi közlemény így szól:

„A vádirat lényege szerint Budapest főpolgármestere, 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé. Ebben elmondta, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a vádlott egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság, 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt. A vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.”

Budapest Pride 2025 Fotó: Bankó Gábor/444

Karácsony Gergely már decemberben tudta, hogy a rendőrség nyomozása vádemelési javaslattal zárult. Akkor közzé is tett egy Facebook-posztot, amelyben abszurdnak nevezte a vádakat, mivel a Fővárosi Önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez, van viszont joga ahhoz, hogy saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar, ezért szervezte idén a civilek helyett a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Büszkeség Menetét.

Karácsony a videójában arról is beszélt, hogy a jelenlegi rendszerben törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellene. Ezt a kormány nemcsak a Pride ügyében lépte meg, hanem azzal a törvényjavaslattal is, amivel állítólag Budapestet akarná megmenteni a csődtől - a saját feltételei szerint.

A kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride-ját rendezték meg Budapesten. Emiatt Gulyás Gergely magyarázkodni kényszerült ezen a kormányinfón.

Frissítés

„Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem” – írta az ügyészségi közleményre reagálva Karácsony Gergely az alábbi posztban: