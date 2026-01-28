Vécékeféket vitt Lázár batidai kastélyához a Momentum

Lőcsei Lajos, a Momentum alelnöke és Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke több száz vécékefét borított az útra Lázár János batidai vadászkastélyánál. A politikusok ezzel Lázár János napokban tett, a magyarországi cigányságot súlyosan sértő kijelentéseire, írja a párt közleménye.

A fideszes építési és közlekedési miniszter arról értekezett, hogy a munkaerőhiányt nem migránsokkal, hanem a „belső tartalékok”, vagyis a magyarországi cigányság mozgósításával kell megoldani. A miniszter szerint kifejezetten nekik kellene takarítaniuk a vasúti mosdókat, mert – ahogy fogalmazott – „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”. Lázár később elnézést kért kijelentése miatt.

A Momentum szerint a “kirekesztő, embereket származásuk alapján megbélyegző retorika bárkitől elfogadhatatlan, de egy közhatalmat gyakorló minisztertől 2026-ban különösen megbocsáthatatlan” – írják, hozzátéve hogy nem számít, hányszor kért miatta bocsánatot.

„Az elmúlt napokban több száz roma és nem roma ember keresett meg azzal a kéréssel, hogy vigyem el az üzenetüket Lázár Jánosnak. Ez az üzenet pedig egyértelmű és rövid: János, pucolj el a magyar közéletből!” – fogalmazott Lőcsei.