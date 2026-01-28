Vesztegetés miatt 20 hónap börtönt kapott Dél-Korea volt first ladyje

Dél-Korea megbuktatott elnökének feleségét, Kim Keon Hee-t 20 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert kenőpénzt fogadott el a vitatott Egyesítő Egyháztól. A bíróság azonban felmentette az 52 éves nőt a részvényárfolyam-manipuláció vádja alól. Férje, a volt elnök Jun Szogjolt pedig öt év börtönre ítélték hatalommal való visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályoztatása miatt a 2024-es hadiállapot kihirdetésével kapcsolatban. Ez az első alkalom Dél-Korea történetében, hogy egykori elnöki párt egyszerre ítélnek el, írja a BBC.

Szerdán Woo In-sung bíró a szöuli központi kerületi bíróságon úgy ítélt, hogy Kim „személyes haszonszerzés eszközeként használta fel pozícióját”.

Kim Keon Hee Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Az ügyészek szerint Kim 80 millió dollár (26,4 milliárd forint) értékű ajándékot kapott az Egyesítő Egyháztól 2022 áprilisa és júliusa között üzleti és politikai szívességekért cserébe, köztük egy Graff gyémánt nyakláncot és több Chanel kézitáskát. A bíróság a börtönbüntetés mellett még 12,85 millió won (2,8 millió forint) készpénz visszafizetésére kötelezték, és elrendelte a gyémánt nyaklánc elkobzását is.

Kimet azzal is vádolják, hogy állítólag szerepe volt az Egyesítő Egyház követőinek toborzásában a Nép Erő Pártba, emellett kormányzati állásokért cserébe is fogadott el ajándékokat, de a bíróság ezeket az ügyeket még nem tárgyalta.

A volt first lady minden vádat tagadott, mondván, hogy azok „mélységesen igazságtalanok”, bár elismerte, hogy Chanel táskákat kapott, amelyeket állítása szerint később használatlanul visszaküldött.

Tavaly augusztusi kihallgatásán nyilvánosan bocsánatot kért: „őszintén sajnálom, hogy egy hozzám hasonló senki aggodalmat keltett az emberekben” – mondta.