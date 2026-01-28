Zelenszkij terrortámadásnak minősítette a civilekkel teli személyvonat elleni orosz támadást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elítélte és terrortámadásnak minősítette azt a 200 embert szállító személyvonat elleni orosz dróntámadást, amelyben legalább négyen meghaltak, írja a BBC. „Bármely országban egy civilekkel teli vonat elleni dróntámadást pontosan ugyanígy neveznének: tisztán terrorizmusnak”. Az ukrán elnök szerint nincs „katonai indok” a civilek célba vételére, hozzátette, a találatot kapott vasúti kocsiban 18 ember utazott.

A harkivi regionális ügyészség közlése szerint a vonatot Jazikove falu közelében érte a támadás. Egy drón közvetlenül eltalálta az egyik kocsit, további kettő pedig a vonat közelében robbant fel. A vonat a nyugati határ menti Csop városából a Harkiv megyei Barvinkovébe tartott a régió fővárosán, Harkivon keresztül.

Odesszai tisztviselők külön közölték, hogy az éjszaka folyamán Oroszország több mint 50 drónt indított a kikötő ellen, energia- és egyéb polgári infrastruktúrát célozva meg. Szerhij Liszak, a város katonai vezetője elmondta, hogy a támadásban hárman meghaltak és 25-en megsebesültek. A robbanás után egy lakóépület több emelete összeomlott, és számos más épület is megrongálódott.