A dolgozók fele elégedetlen a bérével, a cégek kilátása is romlott

Romlott a magyar dolgozók biztonságérzete 2025-ben - derült ki a PwC Munkaerőpiaci Körképéből.

Az anyagi biztonságérzet átlagosan 6,1-ről 5,9 pontra csökkent, ami megtörte az elmúlt évek javuló trendjét. A felmérésben részt vevők több mint fele a bérével elégedetlen, úgy érzi, a fizetése nem követte az inflációt, és majdnem ugyanennyien a juttatásokkal elégedetlenek. 36 százalék szerint túl sok a feladat és túl magas a stressz, 23 százalék bizonytalannak érzi a saját szakmai kilátásait.

A munkahelyi közérzetüket a dolgozók összességében még mindig kedvezően ítélik meg, de az elmúlt évekhez képest itt is tapasztalható visszaesés, a 10-es skálán 7,6-ról 7,4 pontra csökkent az átlag.

Illusztráció: Frédéric Cirou/PhotoAlto via AFP

A GKI Gazdaságkutató Zrt. most publikált felmérése szerint a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, a cégeké viszont némileg romlott. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal csökkent. A cégek foglalkoztatási hajlandósága nem változott januárban, a következő három hónapban viszont a vállalkozások 12 százaléka csökkentené a létszámot, és csak 9 százalék növelné azt. Az építőiparban a többség leépítene. A következő három hónapban a cégek 35 százaléka emelne árat, ami magasabb arány, mint decemberben volt. Ehhez képest árcsökkentésre 8 százalékuk készül, ami kevesebb, mint decemberben volt.