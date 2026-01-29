A Human Rights Watch szerint a Karácsony Gergely elleni vádemelést azonnal meg kell szüntetni

„Egy megválasztott főpolgármester büntetőeljárás alá vonása egy békés gyűlés megszervezése miatt veszélyes precedenst teremt, és azt üzeni, hogy tisztségviselők és állampolgárok egyaránt önkényes büntetésnek lehetnek kitéve alapvető jogaik gyakorlásáért” – írja a Human Rights Watch arról, hogy vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride megszervezése miatt.

A nemzetközi jogvédő szervezet szerint az ügy újabb példája a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok leépítésének.

„A magyar demokrácia leépítése és az emberi jogok elleni támadások sürgős fellépést követelnek. A Karácsony Gergely elleni vádemelést azonnal meg kell szüntetni, az uniós intézményeknek pedig fokozniuk kell a feltételességi mechanizmusok és a kötelezettségszegési eljárások alkalmazását Magyarországgal szemben”

– írta a HRW, ahogy azt is: „a békés gyűlések betiltásának és büntetésének a normalizálása mindenki jogait aláássa – így magát a jogállamiságot is.”

Fotó: Bankó Gábor/444

A szervezet úgy látja, hogy az ügy nem elszigetelt eset, hanem része annak a szélesebb tendenciának, amiben a hatóságok és a jogalkotó a „gyermekvédelemre” hivatkozva korlátozzák a gyülekezési jogot és az LMBT-közösség láthatóságát. Felhívják a figyelmet arra, hogy a Pride-rendezvények betiltása, valamint a résztvevők arcfelismerő technológiával történő azonosításának lehetővé tétele aránytalan és megfélemlítő eszköz, ami sérti az uniós és nemzetközi emberi jogi normákat.

A kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride felvonulását rendezték meg Budapesten, emiatt Gulyás Gergely magyarázkodni kényszerült ezen a kormányinfón. Karácsony Gergelyt augusztusban hallgatták ki gyanúsítottként.

Már decemberben arról posztolt, hogy a rendőrség nyomozása vádemelési javaslattal zárult, akkor abszurdnak nevezte a vádakat, mivel a Fővárosi Önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez, van viszont joga ahhoz, hogy saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar, ezért szervezte idén a civilek helyett a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Büszkeség Menetét.