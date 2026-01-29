A Rogán alá tartozó hivatal beszerzésein keresztül 265 munkából 265 ugyanahhoz a cégcsoporthoz került

265 munkából mind a 265 ugyanahhoz a cégcsoporthoz került a Rogán Antal irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központi beszerzésein keresztül – írja a hvg.hu, meglepetésre azonban nem Balásy Gyula cégeiről van szó, a kommunikációs hivatal szervezetfejlesztési keretszerződésein a p2m-cégek tarolnak. (Igaz, a p2m Consulting már a 2010-es években megjelent állami kommunikációs projektekben Balásy Gyula cégeinek alvállalkozójaként.)

A lap szerint négy év alatt milliárdos forgalmat és százmilliós profitot építettek fel, nagyrészt alvállalkozókra kiszervezett munkákkal.

A hvg úgy fogalmaz, hogy az NKOH nemcsak az állami kommunikációt és rendezvényszervezést centralizálta, hanem a szervezetfejlesztési megbízásokat is. Az ezt lehetővé tevő első nagy keretmegállapodást 2020 decemberében kötötték meg a p2m Consulting és a p2m Informatika Kft.-vel, nettó 30 milliárd forintos maximális keretösszeggel. 2025 februárjában újabb, 12 hónapra szóló, kétszer egy évvel meghosszabbítható, nettó 25 milliárd forintos keretmegállapodást kötött az NKOH a p2m Consulting és a p2m Informatika Kft.-vel.

A p2m-cégek 2021 második negyedévétől 2025 harmadik negyedévéig, vagyis mintegy négy és fél év alatt több mint nettó 18 milliárd forintnyi megbízást kaptak az opciós kereteket is beleszámolva.

A hvg.hu által átnézett, több száz oldalnyi dokumentáció alapján a legnagyobb megbízás az MVM Csoporttól érkezett: információbiztonsági (NIS2) feladatokra – az opciós kerettel együtt – nettó 2,709 milliárd forintos szerződést kötöttek. A második legnagyobb tétel a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél végzett információbiztonsági munka volt nettó 825 millió forintért, míg a MAVIR Zrt. számára 2023–2024-re szóló komplex szervezetfejlesztési megbízás nettó 650 millió forintról szólt.