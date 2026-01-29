A választás előtti inflációs adatokat is kozmetikázhatja a kormány a rezsistoppal

Április 8-án jön ki a választás előtti utolsó KSH-adat az inflációról, ami a januári rezsistop miatt néhány tized százalékkal kedvezőbb lehet - írja a G7.

Orbán Viktor január 21-én jelentette be, hogy a hideg miatt rezsistopot hirdet meg a kormány erre a hónapra. Erről egyelőre annyit tudni, hogy a januári többletfogyasztás költségét átvállalja az állam a lakosságtól, de a pontos részleteken még dolgozik az MVM. Lantos Csaba miniszter szerint 30 százalékos többletfogyasztást okozhatott a hideg.

A KSH inflációs adataiban szereplő gázár 2022 nyara óta valójában a felhasználás mennyiségétől függ. Ha nő a lakosság fogyasztása, emelkedik a kimutatásban szereplő ár, ami pár hónapos csúszással jelenik meg az adatokban.

A G7 úgy számol, a rezsistop nélkül megugró fogyasztás miatt éves összevetésben 15-16 százalékos gázáremelkedést mutatott volna ki a KSH április elején, ami bő 0,2 százalékponttal növelte volna a teljes inflációt. A rezsistop viszont 0,1 százalékpontos csökkenést hozhat. Az áramnál és a távhőnél is lehet kalkulálni csökkenéssel, ezek együtt újabb 0,1 százalékponttal csökkenthetik az inflációt.

Ahogy a rezsistop, úgy a kedvezőbb inflációs adat is sokat jelenthet kommunikációs szempontból a kormánynak a választás előtt, ugyanis lehet, hogy az árréstoppal együtt ez húzza majd 2 százalék alá márciusi inflációt, és a teljes negyedéves mutatót is.