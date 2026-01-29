Ara-Kovács Attila kilépett a DK-ból „a Mediánnal kapcsolatban megfogalmazott, minősíthetetlen hazugságok” miatt

Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció volt alelnöke és EP-képviselője január 18-án kilépett a pártból. Döntése okáról azt írta a Telexnek, hogy

„a Mediánnal kapcsolatban Molnár Csaba által megfogalmazott, minősíthetetlen hazugságok miatt, de nem akartam lépésemet a nyilvánosság elé tárni. Ezt csak azt követően tettem meg, meglehetősen visszafogott formában, hogy bejelentették Jakab indítását a párt színeiben. Mindennek van határa.”

Ara-Kovács Attila Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ara-Kovács a DK pártigazgatójának január közepén végrehajtott akciójára utalt. Molnár Csaba akkor azzal került be a hírekbe, hogy nyilvánosan üzengetett Hann Endrének, a Medián vezetőjének. Miután a közvélemény-kutató cég 1 százalékra mérte a pártot, a politikus azzal vádolta Hannt, hogy tavaly nyáron drága felméréseket akart a pártra erőltetni. Hann válaszul megmutatott egy levelezést, amiben a DK frakcióvezetője, Sebián-Petrovszki László azt kérdezte Hanntól, van-e olyan aspektus, amit megmérve várhatóan jó eredmény jönne ki a pártnak. Miután nemleges választ kapott, el is búcsúzott.

Ara-Kovács 2014-ben lépett be a DK-ba. Egy évvel később már elnökségi tag volt, 2018-ban pedig listáról bejutott a parlamentbe. Mandátumát azonban nem vette fel. A 2019-es EP-választáson nagy meglepetésre a párt listájának negyedik helyéről szerzett mandátumot. A DK 2020-ban alelnökké is választotta.