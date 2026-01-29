Az orosz Lukoil eladja nemzetközi érdekeltségeit az amerikai Carlyle Groupnak

Oroszország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil csütörtökön jelentette be; megállapodtak arról, hogy nemzetközi érdekeltségeit 22 milliárd dollár értékben eladja az amerikai magántőke-befektető Carlyle Groupnak.

A Reuters azt írja, a Lukoil közlése szerint „az aláírt megállapodás nem kizárólagos, és bizonyos előfeltételekhez kötött, mint például a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzése, beleértve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelő Hivatalának engedélyét”.

Az Egyesült Államok októberben vetett ki szankciókat Oroszország legnagyobb olajtársaságára, hogy béketárgyalásra kényszerítse az orosz kormányt. Az üzlet iránt több nagyvállalat is érdeklődött. A Lukoil az Exxon Mobillal és a Chevronnal is tárgyal. A svájci Gunvor azonban visszavonta ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy soha nem hagyná jóvá az üzletet. Decemberben a Reutersnek három forrás is arról beszélt, hogy a Mol is jelezte az amerikai kormánynak, hogy megvásárolná a szankciókkal sújtott orosz olajipari cég, a Lukoil külföldi érdekeltségeit.