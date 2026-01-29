„Ukrajnáért. Azokért, akik tudják, hogyan kell a végsőkig harcolni” – írta a Benfica kapusa azután, hogy a 98. perces góljával továbbjuttatta a csapatát a Bajnokok Ligájában

Egy 98. percben szerzett szenzációs kapusgóllal a portugál Benfica 4-2-re legyőzte szerda este a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, amivel az utolsó, 24. helyen éppen bejutott a rájátszásba.

Fotó: MIGUEL LEMOS/NurPhoto via AFP

Ugyan a Benfica 3–2-re vezetett a Real ellen – akik ekkor már kettős emberhátrányban voltak –, az egygólos győzelemmel még kiestek volna a sorozatból. Az utolsó utáni pillanatban kaptak egy szabadrúgást, amihez az edző, José Murinho utasítására az ukrán kapus, Anatolij Trubin is felment. A beadás pont Trubin fejét találta meg, aki a kapuba fejelt, amire elszabadult a káosz a stadionban:

a Benfica játékosai összevissza szaladgáltak, a stábtagok a pályára rohantak, Murinho pedig egy labdaszedő fiúval ünnepelt.

„Ukrajnáért. Azokért, akik tudják, hogyan kell a végsőkig harcolni”

– reagálta a közösségi médiában az ukrán kapus. Nemcsak a stadionban őrültek meg a szurkolók, még egy tévéműsorban is behallatszott a dolgozók öröme:

„Fantasztikus gól volt, történelmi gól, egy gól, ami majdnem felrobbantotta az egész stadiont – és úgy gondolom, teljes mértékben megérdemeltük” – mondta Mourinho a lefújás után.

Trubin góljával a francia Marseille-t előzték, amely kiesett a BL-ből. A vereséggel a Real Madrid is hátrébb került, kiesett a legjobb nyolcból, és játszania kell a rájátszás első körében is. A párosításokat pénteken sorsolják, érdekesség, hogy a Benfica vagy újra a Real Madridot, vagy az Intert kapja meg.