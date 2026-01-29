Bevitték a rendőrök a dunaújvárosi alpolgármestert

Csütörtök hajnalban házkutatást tartottak a dunaújvárosi alpolgármesterének otthonában, majd a rendőrök Mezei Zsoltot - írta a DK.

A párt egyelőre nem tudja, miért vitték be a rendőrök Mezeit. Megkérdeztük a dunaújvárosi önkormányzat sajtóosztályát is, de ők is csak annyit írtak, hogy a családja tájékoztatása szerint reggel házkutatás volt, és meghallgatásra vitték Mezeit.

„Önkormányzatunk semmilyen információt nem kapott az üggyel kapcsolatban, így azt sem tudjuk, hogy pontosan milyen ügyben zajlik a nyomozás.”

Mezei Zsolt a DK egyéni képviselő-jelöltje lesz a Fejér 05-ös választókerületében. Az ellenzéki vezetésű önkormányzat reméli, hogy nem emiatt kreáltak egy ügyet az alpolgármester ellen. Dobrev Klára, a DK elnöke a történteket a hatalom megtorló akciójaként állítja be.

Fotó: Mezei Zsolt Facebook-oldala

Megkerestük a Fejér megyei rendőrséget, hogy miért indult eljárás Mezeivel szemben, de egyelőre nem kaptunk választ. Az alpolgármester hivatali mobilja sem elérhető.