Dögcédulák és lefejezett hadseregek

Az élet itthon

Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Ott voltunk az eseményen, ahol szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is. Tiszával kapcsolatos hír volt, hogy a párt ezer kistelepülésre viszi majd el Lázár János cigányozós mondatait, és hogy Magyar szerint az Indexnek a pártról és róla rosszakat nyilatkozó volt tiszás sértődésből eladta magát a hatalomnak. Tegnap Magyar bejelentette azt is, hogy tud egy videóról, és többek között ezért lemondja a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, míg az MRÖ elnöke szerint Magyar csak kifogást keresett, hogy kibújjon a találkozó alól.

Ott voltunk a fővárosi közgyűlésen, ahol nem túl meglepő módon budapesti ügyek csak nyomokban jelentek meg, és ahol megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült nekik. Karácsony Gergely ellen pedig vádat emelt az ügyészség a Pride megszervezése miatt.

Írtunk szerdán arról, hogy a sárospataki polgármester, Farkas Szabolcs a fideszes jelölt ellen nyert, most mégis egy rakás fideszessel fotózkodott, felzúdulást keltve ezzel a városban. Összeszedtük emellett, hogy mit lehet tudni a kispártokról, melyek tervezik az indulást a választáson, és jártunk Magyarország legkisebb településén, ahol továbbra is a Fidesz tűnik a választás esélyesének.

feldúltan hagyta ott az Országos Bírói Tanács ülését Varga Zs. András,

sötét és hideg a Bajcsy kórház egyik belgyógyászati osztálya, a betegeket más osztályokon helyezik el,

és hogy 2019-hez képest több mint a felére csökkent a nyelvvizsgázók száma.

Az élet a világban

Az Egyesült Államokban Trump új embert küldött Minnesotába, amitől a helyiek azt remélik, hogy enyhülhet némileg a feszültség a városban. Az első vizsgálatból kiderült, hogy két határőr is meglőtte Alex Prettit, Trump pedig ismét Iránt fenyegette, Rubio sem zárta ki egy megelőző csapás lehetőségét, és írtunk arról is, hogy diplomáciai források szerint Robert Fico teljesen kiakadt Trump mentális állapotát látván.

Kínában közben Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereget, és nagy kérdés, hogy milyen következményei lehetnek még ennek. Az oroszok Moszkvába hívták tárgyalni Zenelszkijt, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy az orosz támadások miatt halálra fagyott kijevi otthonában egy holokauszttúlélő. Putyin eközben a szíriai elnököt fogadta, és hír volt még, hogy