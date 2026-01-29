Drámai szenvedést szabadít Putyin az ukrán városokra, miközben a NATO-ban is éleződik a feszültség

Míg itthon a figyelmünket egyre inkább a választási kampányra fordítjuk, a világpolitikában továbbra is villámsebessességgel követik egymást újabb és újabb válságok. Grönlandtól Iránig rengeteg minden történik egyszerre, ezek az események sajátos módon hatnak egymásra, ami még bonyolultabbá teszi az eligazodást.

A minket is érintő külpolitikai fejleményekről szokásos körben, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk, ezúttal szokatlan módon hárman, három országból jelentkeztünk be.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

00:30: Védelmi szempontból mi a jelentősége Grönlandnak az Egyesült Államok számára? Tengeri átjárók, átszálló rakéták és társaik.

04:13: Az oroszok is megmagyarázzák a Grönland-ügyet.

07:17: Hosszútávú repedések vannak már a NATO-n belül, de ebben is meg kell találnunk a „hasznot”.

10:20: Putyin nem csak egy popcornt kér, és hátradőlve nézi, ahogy a transzatlanti szövetség felfalja önmagát, hanem dolgozik tovább, hogy ezt felgyorsítsa.

12:06: Humanitárius katasztrófa Kijevben.

1617: Milyen funkciója van a civil lakosság sanyargatásának katonailag?

19:28: Az orosz média is nagy lendülettel tudósít a kijeviek fagyhaláláról, és azt is bátran elmondják, ez kinek a hibája.

22:25: Háromoldalú béketárgyalások - nem olyan sokadik felvonás, nyilatkozatok biztonsági garanciákról és a Donbászról - sokadik felvonás.

25:07: Megindult a döntő csata a Donbászért.

31:10: Új ukrán védelmi miniszter: ötvenezer oroszt kell megölni havonta.

35:50: Változások az orosz sorozási rendben.

41:41: Új év, új élet: újra vannak börtönei az FSZB-nek, az orosz belbiztonsági és kémelhárítási feladatokat ellátó Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak.

45:50: Nem olyan beszólogatós az új amerikai védelmi stratégia, mint az nemzetbiztonsági volt, de azért vannak fontos tanulságok benne számunkra is.

48:59: Ukrán-magyar pengeváltás - sokadik felvonás. Még az oroszok is udvariasabban fogalmaznak Zelenszkijjel szemben, mint Orbán Viktor.

53:20: Az ukrán-magyar viszonylatban mindenki sáros, ki derékig, ki combközépig, de amúgy nem mindegy, ki meddig?

Címlapkép: Kiss Bence/444