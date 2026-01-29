Eljárást indított a Médiatanács a konzultációs reklámok miatt

Eljárást indított a Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben annak megállapítása iránt, hogy a médiaszolgáltató 2025. november 1. és december 7. között a „Nemzeti konzultáció” embléma megjelenítésével az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain közzétett médiatartalmakkal megsérthette-e a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint az azok más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Voltak napok amikor a közmédia csatornáin a képernyő bal felső sarkában folyamatosan ott villogott a Nemzeti Konzultációra emlékeztető embléma. Még az időjárás-jelentés és a sporthírek közben is.