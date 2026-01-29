Én már sírok is: napokon át várta barátját a kis kutya a fagyban, az akna mellett, ahová beleesett, így mentette meg végül

Január 16-án megszökött két kutya Csömörről, két aranyos, Csuri és Büdi-típusú keverék kutya.

A gazdáik megállás nélkül keresték őket, online és plakátolással is, de egyre múltak a napok és csak nem kerültek elő. Aztán 11 nap elteltével valaki azzal hívta a gazdákat, hogy Fóton, egy üres, lakatlan telken találtak egy kutyát, akit meg is etettek, de képtelenek voltak megfogni.

A két gazda azonnal odasietett, hogy elképesztő látvány fogadja őket: tényleg az ő egyik kutyájuk kódorgott a telken, ahol, egy mély aknába zuhanva megtalálták a barátját is. Aki azért nem pusztult éhen odalent magányosan, mert a haverja nem volt hajlandó elmozdulni a lyuk szája mellől, így végül kiszúrták őt, és mindketten megmenekültek.

Az aknából kimentett kutyának sem lett semmi baja, csak baromira lefogyott. Azt persze nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi ideig várt odafönt a kitartó barát, de a spanja állapota alapján a hozzáértők is minimum több napra teszik a várakozást. És az is biztos, hogy ha magára hagyja, biztosan elpusztult volna.

A sztorit és a két barát fotóját az a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tette közzé, akik a keresés korábbi fázisában drónozással segítették a kutyakutató akciót.