Gulyás Gergely: Ha valahol életszínvonalbeli változás történt, az épp a magyarországi cigányság

Új hét, új Kormányinfó, a megszokott menetrend.

Kezdésként Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter szóvivő ismertették a tegnapi kormánydöntéseket, többek közt megtudhattuk,

hogy a tegnapi kormányülésen tárgyaltak a ma induló nemzeti petícióról,

Brüsszel most éppen drogliberalizációval igyekszik megsérteni a magyar szuverenitást,

március 15-ig elégíti ki a tegnapig - január 28-ig - benyújtott önkormányzati tűzifaigényeket a kormány,

és jön egy csokornyi új nemzetközi cég, hogy itt ruházzanak be.

Ezután Lantos Csaba energiaügyi miniszter következett, aki rögtönzött rezsiinfót tartott, hosszasan magyarázva a januári rezsistop részleteit, jelleggörbével, százalékszámítással, átlagos fogyasztásnövekedéssel.

Lényeg a lényeg: az állam 30 százalékos egyszeri kedvezményt ad mindazoknak, akik „valamiféle vezetéken” (gáz, áram, távhő) kapják az energiát, a részletekről a minisztérium honlapján lehet majd tájékozódni.

Újságírói kérdésként merült fel, hogy a rezsicsökkentéshez hasonlóan ez is ugyanolyan mértékben vonatkozik-e „szegényekre” és „gazdagokra”, vagy tervben van-e, hogy rászorultsági alapon differenciált legyen a kedvezmény, így tudhattuk meg Lantos Csabától, hogy a „baloldali” gondolat, miszerint rászorultsági alapon kéne rezsicsökkenteni, „drága és komplikált” dolog, ezért adnak mindenkinek, mert szerintük így „arányos” a dolog.

Gulyás Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy általánosságban a 2022-es rezsimódosítás megoldotta ezt a kérdést, mivel átlagfogyasztás fölött piaci árat kell fizetni, a jelenlegi helyzetben pedig az volt a méltányossági elv, hogy nincs sávhatárátlépés, vagyis ha a 30 százalék államilag átvállalt túlfogyasztás fölött is fogyaszt még valaki, azért sem kell piaci árat fizetnie.

A rezsicsökkentésről szóló, csaknem egy órás etap után jöttek az újságírói kérdések, ezek közül kiemelésre érdemes az, amely kifejezetten a magyarországi cigányság helyzetével foglalkozott.

Gulyás Gergely szerint ma Magyarországon a cigányság többsége dolgozik, háromszor-négyszer annyian, mint 2010-ben. A miniszter szerint fontos, hogy a gyerekek részt vegyenek az oktatásban, és a felsőoktatásig legyen egy cigány elit Magyarországon. A miniszter szerint kezdetben az, hogy mindenkinek legyen munkája, a cigányság számára a közmunkát jelentette, de „mostanra már a piac is kínál nekik állásokat.”

„Ha valahol életszínvonalbeli változás történt, az épp a magyarországi cigányság, ahol a korábbi tömeges munkanélküliségtől eljutottunk odáig, hogy a többségnek van munkája.”

Arra a kérdésre, hibázott-e Lázár János, amikor a cigánysággal kapcsolatban degradáló kijelentéseket tett, Gulyás azt mondta, „vélhetően igen, hiszen ő maga kért elnézést”. Szintén Lázár kapcsán merült fel a halálbüntetés kérdése (lázár Siófokon azt mondta, ő halálbüntetés-párti), Gulyás Gergely erre azt mondta, Magyarországon nincs halálbüntetés, ő pedig soha nem értett egyet azzal, és most sem tesz így.

Felmerült Donald Trump Béketanácsa is, Gulyás Gergely szerint az csak egy álhír, hogy 1 milliárd dollárt kell befizetni a csatlakozáskor. Mint mondta:

„Ha működik, jó, ha nem lesz sikeres, akkor sem származik kárunk belőle.”

megtudtuk azt is, hogy a kegyelmi üggyel kapcsolatban nem maradtak kérdések Gulyásban, szerinte százszor megválaszolt kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban újra meg újra.

„Szerintem ez egy fölösleges okoskodás.”

Amit még megtudhattunk:

Gulyás Gergely nem tart attól, hogy „Magyarországon a választásokat ne professzionálisan bonyolítanák le”,

nem emlékszik olyanra, hogy Szijjártó Péter sokat dicsérte volna a BlackRockot,

szerinte a Tisza „a gyűlölet apostola”, mert Magyarországon eddig nem volt példa olyan „gyűlöletklímára”, amelyet a párt előidézett,

azon az állásponton van, hogy „Ukrajnának hálásnak kellene lennie” a magyaroknak a humanitárius segítségnyújtás, az energiaellátásban nyújtott támogatás és az ukrán menekültek befogadása miatt,

A múltkori Kormányinfóval szemben most kérdezhetett a 444 is:

