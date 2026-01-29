Emberölés miatt rendelt el nyomozást a rendőrség, miután halálra késeltek egy férfit Debrecenben szerda este – írja az MTI.

A gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő férfi ismerősére. A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A feltételezett támadó saját magát is megsebesítette, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A rendőrség az ügyben emberölés gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.