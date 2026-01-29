Inkasszálják Budapest szolidaritási hozzájárulását

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be Budapesttel szemben. Azt írta, hogy a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, de ezt „a főváros elmulasztotta”, ezért az államkincstár lépett.

„A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A főváros sem áll a törvények felett!”

Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

Nagy utóbbi mondataival valószínűleg az Alkotmánybíróság múlt heti végzésére utalt, amiben az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos tavalyi normakontroll-indítványát. Az Alkotmánybíróság arra hivatkozott, hogy a kérdésben a 2024-ben a szolidaritási hozzájárulás tárgyában hozott, ügydöntő határozatában foglaltak változatlanul irányadóak, így ítélt dolognak minősülnek.