Irán a várható amerikai támadás után: a demokratikus átmenet szinte kizárható, a tüntetőket magukra hagyták, az összes valószínű forgatókönyv borzalmas

Szerdán Donald Trump rég nem látott keménységű közösségi médiás posztban fenyegette meg Iránt, hogy a rezsim állapodjon meg végre Amerikával.

Miközben az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérőflottája támadó pozíciót vett fel az iráni partok előtt, az Ománi öböl körzetében.

Bár az amerikai elnök legendásan kiszámíthatatlan, most valóban reális esélye van annak, hogy az Egyesült Államok bármelyik pillanatban katonai csapást mérjen Iránra.

De milyet mérhet rá, milyen okból és milyen következményekkel és ki lehet a közeljövő történeseinek nyertese?

Szerdai fotó Teherán belvárosából, Az előtérben kendő nélkül sétáló FIATAL nővel, a háttérben egy propagandamolinóba burkolt középülettel. A molinó az iráni partok elé vezénylet Abraham Lincoln repülőgép-hordozót ábrázolja. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

A „ki lehet ennek a nyertese?” kérdésre adható az aránylag legbiztosabb válasz: jó eséllyel nem az iráni városok utcáin december 28. óta az életüket kockáztató, sőt ezrével is veszítő tüntetők fognak örülni. Pedig nem is olyan rég, január 13-án Trump elnök még őket szólította meg egy Truth Social-posztban, olyan romantikus-lelkesítő lózungokkal, hogy „iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TÜNTETÉST, A SEGÍTSÉG ÚTON VAN” . A hatalmát nagyrészt a közösségi médiában gyakorló amerikai elnök az azóta eltelt 15 napban egyet sem posztolt Iránról, majd jött a szerda, de ekkor már szó sem esett a demonstráló tömegekről. Ebben az utolsó bejegyzésében Trump végig arról ír, hogy az iráni vezetésnek meg kell állapodnia vele, vagy most rögtön lecsap, de az üzlet lényegéről nem ír semmit.