Kína kivégezte a mianmari maffiacsalád 11 tagját

Kivégezék a hírhedt Ming maffiacsalád 11 tagját Kínában, akik az ország északkeleti határánál működtettek csalóközpontokat.

A Ming család tagjait szeptemberben ítélte el Csöcsiang tartomány bírósága emberölés, illegális fogva tartás, csalás és szerencsejáték-barlangok üzemeltetése miatt.

A klán egyike volt azoknak a csoportoknak, amelyek a mianmari Laukkaing városát irányították, és az elszegényedett, eldugott városból kaszinók és vöröslámpás negyedek csillogó központját hozták létre.

A birodalmuk 2023-ban omlott össze, mikor letartóztatták őket, majd átadták a kínai hatóságoknak. A kivégzéssel Kína a leendő csalókat akarja elrettenteni. Az üzlet időközben áthelyeződött Mianmar thaiföldi határára, illetve Kamodzsába és Laoszba, ahol Kína befolyása sokkal kisebb.

Az ENSZ becslései szerint több százezer ember lett emberkereskedelem áldozata, akiket arra kényszerítettek, hogy online csalásokat kövessenek el Mianmarban és más délkelet-ázsiai országban. Több ezer kínai válhatott az emberkereskedelem áldozatává, ahogy az online csalások áldozatai is többségében kínaiak. Tőlük több milliárd dollárnyi összeget csaltak ki.

Kínát frusztrálta, hogy a mianmari katonaság nem hajlandó leállítani a csalásokat - azt feltételezték, hogy ebből ők is profitálnak -, ezért Peking 2023 végén hallgatólagosan támogatta egy etnikai lázadó szövetség támadását Shan államban. A lázadók foglalták el a határ menti Laukkaing városát, és adták át a maffiózókat Kínának.

Kínában a Bai család öt tagját is halálra ítélték, a Wei és Liu család tagjainak tárgyalása még nem zárult le. A Ming család 11 tagja az első, akiket kivégeznek. (BBC)