Kovács Gergely szerint 120 ezer forintért bérli a János-hegyi kilátó kávézóját a XII. kerületi városüzemeltetési cég korábbi vezetője

Kovács Gergely hegyvidéki polgármester szerint a hegyvidéki városüzemeltetési cég korábbi, fideszes városvezetés alatt kinevezett vezetője bérli a János-hegyi Erzsébet Kilátó Kávézót havi 120 ezer forintért. Kovács szerint Fekete Gyula tulajdonképpen saját magának adta bérbe a kávézót.

A kutyapártos polgármester azt írta a Facebookon, hogy a városüzemeltetési cég először 2017-ben adta bérbe a kilátó 50 négyzetméteres belső részét és ugyanekkora teraszát a Fekete Gyula egy volt lakásába bejegyzett Cafe Event Kft.-nek.

A János-hegyi kilátó Fotó: Németh Dániel/444

A szerződést 2019-ben meghosszabbították. A cég akkortól már 80 négyzetmétert használhatott kint és bent is, havi 105 ezer forintért. A cég székhelyét 2021-ben megváltoztatták, az új címként bejegyzett lakás Fekete Gyula egy másik cégének a tulajdona volt.

Később 2024-ig, majd 2027 májusáig meghosszabbították a szerződést, a Café Event Kft. ügyvezetője és tulajdonosa pedig 2025. október 1-én Fekete Gyula lett. A legutolsó szerződés csak közös megegyezéssel bontható fel. Kovács azt írta, hogy az önkormányzati cég levélben fogja behívni Feketét, mert szeretnék megszüntetni a bérleti szerződést.