MNB-botrány: Megszüntettek egy luxemburgi céget

Az MNB alapítványa megszünteti azt a luxemburgi cégét, ami egykor bevásárolta magát a svájci Ultimába - írja a Telex. A Global Hospitality Securities nevű cégről van szó.

Egy rendkívül bonyolult cégháló jött létre különböző cégek és alapok bevonásával - és a Matolcsy-kör felbukkanásával -, aminek a végén a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány állt. Ezt a struktúrát kezdte most egyszerűsíteni az MNB. A cég fenntartása a lap információi szerint rendkívül drága volt, és több céget is megszüntetnek majd.

Polt Péter akkori legfőbb ügyész és Matolcsy György akkori jegybankelnök pár éve a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A héten megírtuk, hogy a bonyolult cégháló egyik szereplőjénél, az Alpine Holding Kft-nél az éves beszámoló szerint 100 milliárdos vagyon válhatott köddé. Az Alpine Holding a jegybanki alapítványokhoz kötődő egyik társaság, amelyet még 2021-ben hoztak létre, és ez volt az, amelyik két évvel később közvetve tulajdonrészt szerzett a svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó Ultima Capital S.A-ban.