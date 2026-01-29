Orbán a Dankó rádió hallgatásával próbálja kompenzálni Lázár cigányozását

Hiába kért kétszer is elnézést Lázár János a cigányokra tett megjegyzése miatt, úgy tűnik, ez még mindig nem volt elég.

Csütörtökön Orbán Viktor Facebook-oldalára ugyanis felkerült egy videó, amin arról beszél, hogy amikor „egyedül vezet a kocsiban”, akkor a Dankó rádiót szokta hallgatni (mert „idegesítik a gépzenék”), a beszélgetés alatt pedig a „csak a nézését meg a járását” című dal szólt.

A dalválasztás sem volt véletlen: Lázár wc-pucolós megnyilvánulása ellen a Fideszt négy éve látványosan támogató Kis Grófo is tiltakozott, és a bocsánatkérésre sem reagált egy újabb poszttal. Lázár a siófoki fóruma után arról beszélt, Orbán Viktor is azon a véleményen volt, hogy a kijelentését helyre kell tenni, de nem szólította fel bocsánatkérésre, közösen beszélték meg, mi legyen a helyes lépés.

A Political Capital elemzése szerint Lázár megnyilvánulása a Fidesz mozgósítási kampányában is bekavarhat, a miniszter a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg.

A politikai vihar még nem ült el: Momentum szerdán wc-keféket borított a Lázárhoz köthető batidai kastély elé, Magyar Péterék pedig hangosbemondón fogják bejátszani Lázár mondatait az ország 1000 településén.