Ruszin-Szendi Romulusz: Három dögcédula van a nyakamban, én lennék az utolsó, aki háborúzni akarna

POLITIKA
„Ma az egyeki kocsmában volt egy jó beszélgetésem egy fideszes férfival. Nem győztük meg egymást, de normális hangnemben, vidáman beszélgettünk. Itt, Hajdú-Biharban még tisztelik az emberek egymást. Ezt a példát kellene elvinni az egész országba.”

Ruszin-Szendi Romulusz szimbolikus történettel kezdte az egyeki lakossági fórumát. Jelezte, hogy nem ellenséget, hanem meggyőzhető választókat lát a fideszesekben. Ezt a hozzáállását pedig visszatérően meg is erősítette. Végig figyelt rá, hogy miközben alkalmazkodik a teremben ülő ellenzéki választók ki nem mondott elvárásaihoz, a közönség esetleges, Fidesz-szavazók iránti ellenérzését véletlenül se korbácsolja fel.

Ismerve a választókerületét, Ruszin-Szendi óvatossága érthető volt. A Hajdú-Bihar megyei 5. számú körzet ugyanis igazi fideszes fellegvár, amit 2022-ben 60 százalékos eredménnyel tartott meg Bodó Sándor. Ezt az eredményt csak a fideszesek tömeges átcsábításával fordíthatja meg a Tisza. Talán ez is az oka, hogy Ruszin-Szendi már hetek óta tartja a nyilvános lakossági fórumokat a választókerületben. Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, a volt vezérkari főnök szerda este már másodszor fórumozott a megye legnyugatibb településén.

