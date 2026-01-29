Simán nyert, csoportelsőként jutott az Eb-középdöntőbe női vízilabda-válogatott

Csoportelsőként jutott a középdöntőbe a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon, miután 28-4-re győzte le a házigazda Portugáliát.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9-7-re verte az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden pedig 28-3-ra a románokat. Egy nap szünet után az utóbbihoz hasonló, bár egy kicsit szorosabb mérkőzésre lehetett számítani, végül 24 gólos magyar siker született. A legeredményesebb ezúttal Vályi Vanda volt hat góllal.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – ami a csoportmásodik spanyolok ellen megszerzett három pontot magával viszi – a D jelű négyesből kap ellenfeleket. Előbb a címvédő hollandokkal játszik szombaton, majd az izraeliekkel vasárnap. Innen majd az első kettő kerül az elődöntőbe. (MTI)