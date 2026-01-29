Szexvideó miatt robbant ki botrány Montenegróban, két politikus is lemondott

Egy kiszivárgott szexvideó miatt súlyos politikai botrány robbant ki Montenegróban, ami két magas rangú kormányzati szereplő, egy nős elnöki tanácsadó és egy minisztériumi főigazgató lemondásához vezetett – írja a New York Post.

A felvételen a gyanú szerint Mirjana Pajković, az Emberi és Kisebbségi Jogok Minisztériumának emberi jogi főigazgatója és Dejan Vukšić, a Nemzetbiztonsági Ügynökség volt igazgatója, az államfő korábbi tanácsadója látható.

Pajković január 23-án mondott le. Hivatalosan személyes okokra hivatkozott, de nyilvánosan arról beszélt, hogy Vukšić kompromittáló felvételekkel zsarolta, és hallgatásra akarta kényszeríteni.

„Ha a felettesem lát valamit, ami kompromittál, és világosan, közvetlenül megfenyeget azzal, hogy ilyen anyag van a birtokában rólam, miért hallgattam volna? Ezt személyesen mondta nekem, miután nem voltam hajlandó úgy tenni, ahogyan azt elvárta”

– mondta. Attól tartott, férfi árthat neki, mivel a biztonsági szektor egyik legmagasabb pozícióját töltötte be.

Mirjana Pajković és Dejan Vukšić Fotó: Instagram

A botrány hónapok óta húzódik, közben a felek egymást jelentgették fel. Pajković az explicit tartalmak jogosulatlan terjesztése miatt fordult a rendőrséghez, Vukšić viszont zsarolási kísérlettel és lopással és vádolta meg őt. A Serbian Times szerint még az elnöki hivatal egyik vezetékes telefonjáról is elhangzott egy fenyegetés. Vukšić már december végén lemondott, ő is személyes okokra hivatkozva. Tagadja, hogy köze lett volna a felvételek kiszivárogtatásához, és azt állítja, az anyagokat csak akkor látta először, amikor azok már terjedtek az interneten.

A hatóságok több feljelentést is vizsgálnak, de továbbra sem tudni, mikor készült a felvétel, és ki szivárogtatta azt ki.