Szőlő utcai botrány: Juhász Péter Pálról az ügyészségre is érkeztek bejelentések, azokkal sem történt semmi

„Legfőbb ügyész: érkeztek korábban is beadványok a Szőlő utcai ügyben, de a rendőrség megszüntette az eljárásokat, és soha nem talált semmit! Ezt a legfőbb ügyész az imént válaszolta írásbeli kérdésemre” – írta a Facebookon Szabó Tímea országgyűlési képviselő.

Szabó arról érdeklődött, hogy 2013 és 2025 között hány feljelentés, jelzés vagy bejelentés érkezett a Szőlő utcai intézettel kapcsolatban, mi történt ezekkel az ügyekkel, érkezett-e vádemelési javaslat, valamint indult vagy indul-e belső vizsgálat.

A HVG írt arról nemrég, hogy a Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumában már 2013-ban tisztában voltak azzal, hogy Juhász Péter Pál több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn. Három évvel ezelőtt volt egy – a 444 által bemutatott – névtelen levél is, amiben valaki 15 pontban leírta, milyen problémák vannak a Szőlő utcában, és elküldte az intézmény fenntartójának, a BM alá tartozó Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is. A levélben nevesített több olyan vezetőt is, akik azóta már gyanúsítottak, egyebek mellett azok miatt, amiket a levélíró is említett. De a levéllel akkor senki sem foglalkozott, legalábbis nincs nyoma ilyesminek.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész most a válaszában azt írta:

„Az ügyészség a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatban, a volt igazgató tevékenységéhez köthetően hozzáérkezett – a nyomozó ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárás megindítását megelőzően keletkezett – beadványokat a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően további intézkedés céljából a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrséghez mint nyomozó hatósághoz továbbította. A rendőrség a beadványok alapján nyomozást rendelt el, majd a büntetőeljárásokat a rendelkezésre álló adatok szerint – bizonyítottság hiányában – megszüntette.”

Nagy arról is írt, hogy a jelenlegi nyomozás kiterjed „minden olyan részletre, amely bűncselekmény elkövetésének a gyanúját veti fel, így a korábban eljárt hatóságok esetleges mulasztásaira is”.

Szabó Tímea szerint a válaszból az következik, hogy „a rendőrség korábban(!) is nyomozott már Szőlő utca és Juhász Péter Pál ügyében!! Ezt eddig hivatalosan az ügyészségtől nem tudtunk, csak annyit tudtunk, hogy korábbi dolgozók által voltak már beadványok, illetve »állítólag« az EMMI továbbította a kérdést a rendőrségre. De a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmények miatt csak most nyomoz”. A képviselő szerint a válaszból két dolog következhet: a rendőrség a korábbi feljelentések és vizsgálatok alatt egyetlenegyszer sem talált semmi feltűnőt Juhász Péter Pállal kapcsolatban, vagy hogy „valakik(k) megállították ezt a nyomozást”.

Közben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Magyar Hangot arról tájékoztatta, hogy 11-re nőtt gyanúsítottak száma. Decemberben egy erőszakos, fiatalkorú neveltet bántalmazó rendész őrizetbe vételéről számolt be az ügyészség, ő volt az ügy kilencedik gyanúsítottja. Azóta tehát még két személy ellen indítottak eljárást. Hogy mivel vádolják őket, azt a KNYF nem árulta el.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és annak élettársát tavaly májusban gyanúsította meg és vette őrizetbe a rendőrség. Az ügyben az első gyanú az az emberkereskedelem és kényszermunka volt, de Juhászt mostanra szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az intézet több munkatársa letartóztatásban van, így a Juhász után kinevezett Kovács-Buna Károly is. Többeket meggyanúsítottak a javítóintézetben lévő fiatalok bántalmazásával, illetve azzal, hogy hiába tudtak az igazgató által elkövetett szexuális visszaélésekről, azokat nem jelezték. A Szőlő utcai ügyben a legfőbb ügyész szerint 15 kiskorú sértett van eddig.

A javítóintézet a kormány egyik napról a másikra bezárta, az ügy ezzel pedig örökre beég a magyar történelembe, mint az az állami intézmény, ahol annyira megromlott, megrohadt minden, hogy nincs más kiút, mint a teljes ledózerolás. A döntéssel hatvan ember munkája szűnt meg, senkinek nem ajánlottak fel más pozíciót.