Több mint ezer liter pezsgőt, rendszám nélküli Porschét, Mercedest és Audit találtak egy nyírségi faluban

Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök a NAV közlése szerint.

Az nem derült ki, hogy melyik volt az a nyírségi község, ahol a pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak, miután „felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található”.

Az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót - Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét - találtak, felmerült a gyanú, hogy ezek egy része lopott lehet.

Ezek után a pincében 1340 üveg pezsgőt is találtak, ezek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter pezsgőt lefoglalták, az autókról pedig értesítették a rendőrséget. (MTI)