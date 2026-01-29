Vesztegetéssel gyanúsítják a dunaújvárosi alpolgármestert, aki a gyanú szerint havi 500 ezer után 5 milliót kért egy cégtől

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki ma gyanúsítottként az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét.

A közleményben nem nevezik meg, de Dunaújváros alpolgármesteréről, Mezei Zsoltról van szó, aki a gyanú szerint egy céget „zsarolt” meg.

Fotó: Mezei Zsolt Facebook-oldala

Az ügyészség közleménye szerint a közbeszerzésen nyertes cég 2020 novembere és 2024 márciusa között végezte a város közútjainak síkosság-mentesítését, évi nettó 50 millióért.

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte cég vezetőjével, hogy szeretné, ha részt vennének a következő közbeszerzési eljárásban is, ami iránt több cég is érdeklődött.

Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi 500.000 forint megfizetését kérte.

Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és háromszor is fizetett 500 ezret Mezeinek. A közbeszerzést megnyerték.

Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt azonban az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően a téli hónapokra havi 5 milliót kért, amit a cégvezető visszautasított.

A nyomozó ügyészség csütörtökön végzett házkutatást az alpolgármester lakóhelyén és az önkormányzatnál lévő irodájában is, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Mezeit. Az ügyről további részleteket nem közölhetnek.

A dunaújvárosi önkormányzat pár órája még azt írta a 444-nek, nem tudják, milyen ügyben jártak el Mezeivel szemben. A DK megtorlást emleget. A politikus a párt egyéni jelöltje lett volna a Fejér 05-ös választókerületben.