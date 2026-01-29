Viharosan indult Lázár János gyöngyösi fóruma a korábbi cigányozása miatt, a miniszter szerint Magyar Péter lázítja a cigányságot a magyar többséggel szemben

Kaotikus jelenetek alakultak ki Lázár János gyöngyösi fórumán. A Telex helyszíni tudósítása szerint a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok és tüntetők várták a helyszínen.

Aztán egy cigány férfi kérdezte fel a minisztert a korábbi cigányozása miatt. A férfi arról beszélt, hogy a Fidesz ledegradálta a cigányokat, ezért el fogja veszíteni a cigány szavazókat. Majd felmutatott egy piros lapot Lázárnak.

A férfi kritikája után Lázár nyugtatni próbálta a közönséget, de a terem külső részéből egyre hangosabb kiabálást lehetett hallani. Előbb a „Mondjon le” zúgott, aztán a „Lázár, takarodj” és a „Mocskos Fidesz”.

Lázár továbbra is próbált higgadt maradni, egy ponton azonban váratlanul megváltoztatta a stratégiáját, és felemelte a hangját, hogy elmondja a következő monológot:

„Az én szavaim kiforgatása, ennek a hangulatnak a megteremtése Magyar Péter műve. Aki ebben az országban káoszt akar. Magyar Péter az, aki kijátssza a faji kártyát, aki uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot a magyar többséggel szemben. Ez a káosz lesz, ha Magyar Péter vezeti az országot.”

Lázár mondataira Magyar Péter is reagált. Azt írta, „Lázár János a tiltakozástól megrettenve ma Gyöngyösön minden határon túlment. A cigányok magyarok ellen uszításáról, káoszról és a faji kártya kijátszásáról ordibált a batidai tolvaj.”

A minisztert Orsós János, a miskolci Doktor Ámbédkar iskola alapítója is felkérdezte. Azt kérte Lázártól, fejtse ki bővebben, mit jelent az, hogy a cigányság a belső tartalék „Hogy tudom én hitelesen elmondani a diákjaimnak, hogy tartalékosként mi vár rájuk?” Lázár azt válaszolta, hogy nem a Fidesz gerjesztett politikát a mondataiból, hanem a Tisza Párt. „Engem senki ne oktasson ki abból, hogy hogyan kell integrációt vagy roma politikát csinálni” - válaszolta Lázár, aki azt állította, hogy már 15 éve a cigányságért dolgozik.

Lázár a balatonalmádi fórumán beszélt arról, hogy ha nincsenek migránsok, és valakinek takarítania kell az InterCityken a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami a magyarországi cigányság. Kijelentéséből akkora botrány lett, hogy pár nappal később, a kaposvári DPK-n nyilvánosan kért miatta bocsánatot. Magyar Péter azóta bejelentette, hogy 1000 kistelepülésen, hangosbemondókon játsszák majd le Lázár mondatait. Orbán Viktor pedig arról posztolt, hogy Dankó rádiót hallgat.

Hétfőn Siófokon kérdeztük Lázárt a cigányozásáról. A miniszter azt mondta, azért kért bocsánatot, mert cigány barátai felhívták, hogy ez túl sok volt.