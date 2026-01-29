Visszatérhet a havas tél

Szerdán már esett egy kis hó a Mátrában, de az Időkép előrejelzése szerint a következő napokban is visszatér picit a télies időjárás. Azt írják, hogy jelentős hórétegtől nem kell tartani, legfeljebb pár centi friss hó eshet.

Csütörtökön eleinte sokfelé, délután már csak ország északi, északkeleti felén számíthatunk esőre, de az eső mellett az Északi-középhegységben, a Bakonyban és a Kőszegi-hegység, valamint Sopron térségében holnap még havas eső, hó hullhat.

Hétvégén elszórtan számíthatunk kisebb havazásra, hózáporra, havas esőre, a déli, délkeleti tájakon pedig néhol ónos esőre. Az északkeleti szél több helyen feltámad. Délután -1, +6 fok várható. A jövő hét már száraz idővel kezdődik.