Zugló elutasította a NER-milliárdos Balázs Attila Bosnyák téri kompenzációs ajánlatát, ami fele akkora volt, mint amennyit korábban ígért az üzletember

Rózsa András momentumos polgármester javaslatára elutasította a zuglói képviselő-testület a Bayer Construct tulajdonosának a Bosnyák téri beruházás kompenzációjára tett, 1,5 milliárd forintos ajánlatát. Az erdélyi származású NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila az MSZP-s Horváth Csaba polgármestersége idején még 2,95 milliárd forintot ajánlott a kerületnek.

A mostani ajánlatot csak a fideszes képviselők támogatták. A többség arra szavazott, hogy a kerület folytassa a tárgyalásokat a céggel, és ne fogadjon el 2,95 milliárd forintnál kisebb ajánlatot. Rózsa András azt írta a Facebookon, hogy az 1,5 milliárd forintot méltatlanul alacsonynak tartja.

Rózsa András Fotó: Németh Dániel/444

Balázs Attila korábban egy új szakrendelő felépítését ajánlotta fel az Örs vezér terén található szakrendelő, illetve a buszforduló telkéért cserébe. Rózsa András az ülésen kijelentette, hogy erről a tervről nem is szavaznak, mert törvénytelen lenne.

A polgármester azt mondta, nem lehet összekötni a Bosnyák projektet azzal, amit Balázs Attila az Örs vezér terére vízionál. „Nem szeretnék semmiféle fejlesztésről beszélni sem az Örs vezér terén, sem máshol addig, amíg nem zárjuk le korrekt, tisztességes módon a Bosnyák téri fejlesztéssel kapcsolatos ügyeket.”

Rózsa András arról is beszélt az ülésen, hogy jogi eljárásokat készítenek elő, és vizsgálják, miként vonhatják be a folyamatba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, ami az állam nevében megvásárolta a Bosnyák téri épületeket, így meggyőződésük szerint helyt kell állnia a beruházás okozta károkért is.

