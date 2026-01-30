A Beneš-dekrétumok miatt tüntettek Pozsonyban, Orosz Örs szlovákiai magyar politikust elvitték a rendőrök

„Ezek miatt a helyzetek miatt adtuk egyesületünknek 15 éve az a nevet, hogy Sine Metu, azaz Félelem Nélkül... Nem fogom soha megengedni magamnak azt a lélektani állapotot, hogy a félelem határozza meg a cselekvésem a szülőföldemen. Szlovákia az én hazám is!” – írta közösségi oldalán Orosz Örs szlovákiai magyar politikus, jogvédő aktivista, értékmentő, a legnagyobb szlovákiai magyar rendezvény, a Gombaszögi Nyári Tábor újraalapítója, miután Pozsonyban előállították a rendőrök amiatt, hogy a nem volt hajlandó levenni a mellényt, amelyre két nyelven azt írták: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”

Szlovákia fővárosában a Köz.ügy aktivistacsoport szervezett demonstrációt a dekrétumokkal kapcsolatos jogszabály-módosítás ellen. „Most kell megmutatnunk, hogy magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” – írták a szervezők az esemény meghirdetésekor.

A módosítás, mint arról már több alkalommal is írtunk, akár 6 havi szabadságvesztéssel sújthatja azokat, akik megkérdőjelezik a magyar kisebbség kollektív bűnösségét kimondó és a vagyonelkobzást lehetővé tevő Beneš-dekrétumokat. Az Új Szó tudósítása szerint több mint ezren tüntetnek az óvárosi Fő téren. A résztvevők között az Új Szó szerint többségben voltak a magyarok, de szlovák szót is lehetett hallani.

Voda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója a Malina Hedvig elleni eljárás miatt szervezett, 12 évvel ezelőtti pozsonyi tüntetéssel vont párhuzamot. Azt mondta: „Ma már tudom, amit akkor nem tudtam, a zsarolásnak és a megfélemlítésnek nem lehet engedni, mert mindig mi fizetjük a nagyobb árat.”

Stubendek Attila a kollektív bűnösség elleni petíció kezdeményezőjeként mondott beszédet. A petíciót közel nyolcezer ember írta alá, vállalva ezzel azt a veszélyt is, hogy büntetőeljárás indul ellenük a btk. decemberi módosítása alapján. Stubendek és a két másik kezdeményező, Fiala-Butora János és Orosz Örs önfeljelentést is tettek a rendőrségen. A petíciót a napokban adják át a kormánynak és a parlamentnek.