A kutya (Szily László: Idegtartás - 15. fejezet)

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

Kutyát vállaljunk vagy gyereket? Magyarország népességi statisztikáit elnézve ez a dilemma aktuálisabb, mint valaha. Hogy a megfelelő döntést hozhassuk, a könyv 15. fejezetének első része alapos mérlegelési szempontokon vezet végig minket. Ezután megtudhatjuk, Kifli kutya hogyan ijesztett majdnem szó szerint halálra egy horgászt, mi történt Fülikével azután, hogy Laci a bolt előtt felejtette, majd retteghetünk egy jót a legfélelmetesebb házőrzőktől.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

