A Kutyapárt indul a választáson, hogy a „Tiszántúlon” rekedt embereknek is legyen képviselete a parlamentben

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) indul az áprilisi választáson, várhatóan 70-80 egyéni képviselőjelöltjük lesz (a listaállításhoz muszáj egyéni jelölteket is indítani). A párt kampányterveiről az országos lista első öt helyezettje beszélt egy pénteki hattérbeszélgetésen.

Az esemény elején a párt influenszerből lett szekértolója, Szabó Márton Csoki azt mondta, hogy az MKKP az utolsó baloldali párt az országban, mert „a Demokratikus Koalíció elesett, miután összefogott Jakab Péterrel, és így összefogás 2.0-vá vált”. Szerinte csak a kutyapárt áll ki a kisebbségek mellett, és képviseli a szolidaritást, valamint a zöld ügyeket. „Nem félünk kiállni azok mellett az emberek mellett, akik nem feltétlenül hoznak szavazatokat.”

Csoki azt mondta, azért indulnak a választáson, mert az a politikai realitás, hogy nem tud majd mindenki leszavazni a Tiszára. „Aki nem akar egy jobboldali, egy szélsőjobboldali és egy jobbközép pártből álló parlamentet, leszavazhat a kutyapártra, hogy a Tiszántúlon rekedt embereknek is legyen képviselete a parlamentben.”

Szabó Márton Csoki Fotó: Bankó Gábor/444

A helyszínen bejátszott videóban Csoki a választási matekról is beszélt. Számításuk szerint ha elérik az 5 százalékot, és bejutnak a parlamentbe, legalább 5 mandátumuk lesz. Viszont ha szavazóik inkább a Tiszát választanák, a Tisza 3, a Fidesz 2 extra mandátumhoz jutna, vagyis a rendszerváltás szempontjából többet ér a rájuk leadott szavazat. Azt nem részletezték, hogy ezek a számok milyen mérésen alapulnak.

A párt listavezetője, Nagy Dávid azt mondta, hogy a programjukat szombaton mutatják be a párttagoknak, utána a választók is elolvashatják majd.

Nem politikust, hanem embert juttatnak a parlamentbe, így parlamenti képviselőik között nem lesz pártfegyelem, mindenki a saját értékei szerint szavazhat majd.

Kimondott céljuk, hogy olyan döntésekre kényszerítsék rá a politikai elitet, amikre maguktól nem lennének hajlandóak. Az új ciklusban először a leghátrányosabb helyzetű emberek helyzetét akarják rendberakni.

Nagy azt mondta, hogy 83+2 választókerületben veszik fel az ajánlóíveket, végül valószínűleg 70-80 helyen lesz majd egyéni jelöltjük. Alapvetően olyan körzetekben indulnak, ahol már megmutatták, hogy tudnak hasznos dolgokat csinálni, és sok az ellenzéki választó, vagyis Budapesten, Pest megyében és a városias körzetekben. Lesz jelöltjük Zuglóban is, vagyis Hadházy Ákos és a tiszás Velkey László György körzetében. Az országos lista első öt helyezettje egyéniben is indul, a 2 pluszember pedig meglepetés lesz, őket később mutatják majd be.

Nagy Dávid, a párt listavezetője Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy szerint 200 ezer stabil szavazójuk mellett 200 ezer olyan ember van, aki úgy érzi, hogy elveszik a szavazata, ha az MKKP-t választja. Őket akarják meggyőzni, hogy válasszák a Kutyapártot. A listavezetők a pultozások és az országjárás rengeteg megerősítést kaptak, hogy indulniuk kell a választáson.

Nagy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy ha nem jutnak be a parlamentbe, és a Tisza az ő szavazóik miatt nem váltja le a kormányt, a kormányváltás elmaradása miatt nem lesz lelkiismeretfurdalása. Amiatt viszont igen, hogy nem jutottak be. „Nincs olyan, hogy egy párt egy másik miatt nem nyer.”

A párt országjáró kampánybuszt indít majd, és több nagy akciót is tervez, ilyen lesz például a március 15-i rendezvényük.

Bár a párt választási programja még nem nyilvános, nagy vonalakban beszéltek róla a listavezetők. Többek között az igazságosságért, az átláthatóságért és a fenntarthatóságért szeretnének dolgozni a Parlamentben. Például engedélyeznék a melegházasságot, legalizálnák a kannabiszt, támogatnák az egyszülős családokat és bevezetnék az országos demencia stratégiát.