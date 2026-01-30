A Tiborcz-közeli alapkezelő „legzöldebb" irodaházában működik a Fidesz online kampányait kiszolgáló trollhálózat

Piaci áron nagyjából havi 15–16 eurós négyzetméteráron lehet irodát bérelni abban az irodaházban, ahol tavaly július óta a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség működik.
Az a cég, amely a Fidesz egyik legfontosabb kampányeszközét, a Digitális Polgári Köröket szervezi, saját állítása szerint magánfelajánlásokból finanszírozza a működését. A DDÜ azonban nem csak a sportarénákat megtöltő „háborúellenes gyűlésekért" és a DPK-csoportok gondozásáért felel. Ahogy azt bemutattuk, a XIII. kerületi irodájukban mára több mint száz ember dolgozik, akik közül többen hamis profilok kezelésével és összehangolt kommenteléssel erősítik a Fidesz online jelenlétét. Az irodaházban a magasföldszint felét foglalják el nagyjából.
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség jelenlétére a Kassák Lajos utca 19–25. szám alatti épületben semmilyen felirat vagy cégtábla nem utal. Az Opten cégnyilvántartása szerint azonban tavaly július óta ez a társaság hivatalos székhelye. Ugyanezen a címen működik az augusztusban bejegyzett Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány, valamint a szeptemberben létrehozott Morális Forráskód Kft. is, amely szintén az alapítvány tulajdonában áll.
Az irodaház, amiben berendezkedtek, a Torony Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában áll, amelyet a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Alapkezelő kezel.
Az ingatlan több lépcsőben, összetett tulajdonosi és alapkezelői átrendeződések után került a Tiborczhoz köthető luxusingatlanok közé. A Torony Ingatlanbefektetési Alapot kezelő Diófa Alapkezelő Jellinek Dániel üzletember érdekeltségébe tartozott, később a cég többségi tulajdonrésze a Gránit Bankhoz került, amelynek legnagyobb tulajdonosa a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST-csoport.
A mintegy 18 ezer négyzetméteres Green House csak egy a miniszterelnök vejéhez köthető irodaházak közül, amiket korábban a Válasz Online tételesen bemutatott. Ahogy írták, a terjeszkedésre azért is volt lehetőség, mert a magyar állam jelentős pénzt pumpált a Tiborcz közeli tőke- és ingatlanalapokba: az egykori Diófa Alapkezelő Zrt. például mintegy 50 milliárd forintnyi állami befektetéshez jutott.
Nagy Károlyt, a DDÜ ügyvezetőjét írásban kerestük meg azzal kapcsolatban, hogy a cég milyen jogcímen használja az irodahelyiséget: térítésmentesen kapták-e használatra a miniszterelnök családjához köthető alapkezelőtől, vagy piaci alapon bérlik. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
