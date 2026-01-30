Az izraeli hadsereg elfogadta a gázai egészségügyi minisztérium adatait, ami szerint több mint 71 ezer palesztin halt meg a háborúban

Az izraeli hadsereg (IDF) elfogadta a Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium becslését, ami szerint a gázai háborúban hozzávetőleg 71 ezer palesztin vesztette életét. Az IDF ugyanakkor jelezte, hogy ez a szám nem tartalmazza az eltűnt lakosokat, akik feltehetően a romok alatt rekedtek – írja az egyik legismertebb izraeli újság, a Háárec.

Az IDF közölte, hogy elemzi az adatokat annak megállapítására, hogy az áldozatok közül hányan voltak harcosok, illetve civilek. A gázai egészségügyi minisztérium szerint a háború kezdete óta 71 667 gázai halt meg az izraeli hadsereg támadásaiban. A minisztérium csak azokat számolja bele a nyilvántartásba, akik közvetlenül katonai támadásokban haltak meg, nem szerepelnek benne azok, akik éhezés vagy a háború miatt súlyosbodó betegségek következtében vesztették életüket.

Fotó: BASHAR TALEB/AFP

A Gázai övezet halottairól és sebesültjeiről szóló adatokat a háború kezdete óta számos nemzetközi szervezet, újság és kutató vizsgálta, és a lap szerint általános egyetértés van abban, hogy ezek megbízhatónak számítanak. Izrael hivatalosan ennek ellenére nem fogadta el a számokat, a külügyminisztérium korábban „félrevezetőnek és megbízhatatlannak” nevezte őket.

Több kutatás szerint a halottak száma akár magasabb is lehet a hivatalos adatoknál. Egy 2025 júniusában megjelent tanulmány arra jutott, hogy 2025 januárjáig 75 200 gázai halhatott meg, miközben a minisztérium akkor körülbelül 55 ezer áldozatról számolt be.