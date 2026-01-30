Be vagy oltva politika ellen? Akkor ez nem a te szombatod

Újabb, már a nyolcadik DPK-s gyűlés, ezúttal Hatvanban, tiszás bejelentés, Kossuth téri tüntetés Lázár János szaros vécés cigányozós kijelentése miatt, MSZP-s választmányi ülés, évértékelő Dobrev Klárával.

Nem tudom, létezik-e olyan választópolgár, akinek valamelyik esemény hallatán ne dobogna hevesebben a szíve. Akár létezik, akár nem, nyújtunk egy kis támpontot.

DPK Hatvanban, ahol a Fidesz legyőzte a Fideszt

Jó lett volna azt írni, hogy az eddigi legkisebb városba érkezik a DPK-roadshow, csakhogy ez nem így van. Hatvan, a szombati házigazda ugyanis 19 ezres, Mohács viszont, ahol már lezajlott a gyűlés, 17 ezres.

Orbán a legutóbbi gyűlésen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Nehéz megítélni, hogy Hatvan mennyire fideszes város, erre majd április 12. ad választ. Az európai parlamenti választáson mindenesetre a Fidesz az országos átlagánál kicsit gyengébben (42%), a Tisza jóval erősebben (34%) szerepelt.

A polgármester 2014 óta az a Horváth Richárd, aki első mandátumát még fideszesként szerezte, majd független lett, legutóbb az általa gründolt Hatvani Városvédő Egyesület jelöltje volt.

A 2010-es évek végén olyan súlyos fideszes belharc robbant ki, hogy a szombat másik főszereplője, Lázár János akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hatvan városát érintő uniós TOP-pályázatok felülvizsgálatát is elrendelte. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a kormányzati pozícióba került volt fideszes polgármester saját városán állt bosszút támogatási pénzek átcsoportosításával.

Horváth elődje a polgármesteri székben az a Szabó Zsolt volt, akinek 2014-ben sok társához hasonlóan választani kellett: polgármester vagy országgyűlési képviselő akar-e lenni. Ez utóbbit választotta, de a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkáraként is meg akarta őrizni a befolyását a városban. A bábként kezelt Horváth polgármester kirúgta a városházáról Szabó emberét, ami után Horváthot meg a Fideszből tették ki. 2019-ben még kapott fideszes ellenfelet, 2024-ben már nem. Sőt, a 2024-es önkormányzati választáson a Fidesz Horváth Richárd arcképével reklámozta saját, egyéni választókerületekben indult jelöltjeit. Apró szépséghiba, hogy Horváth erről nem tudott, és nem is örült neki.

Történt, ami történt, a 62 éves Szabó Zsolt kirobbanthatatlan Hatvanból. Legutóbb 59 százalékot szerzett, az egyik legnagyobb fideszes győztes lett. Választási erősorrendünk szerint a Heves 03-as választókerület a Tisza megjelenésével is erősen fideszes maradt. A Tisza Juhász Áron hevesi gyógyszerészt küldi ringbe.

Heves 03 Hatvan január 21. 10:15 Fontos jelöltek Szabó Zsolt FIDESZ Dr. Juhász Áron Tisza Gregus Renáta Mi Hazánk Nagy Tibor Balázs DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

Hatvanban amúgy utoljára Érsek Zsolt nyert nemfideszesként még 2006-ban. A most 64 éves politikus 2019-ben szállt ki az MSZP-ből, mert - szembehelyezkedve a budapesti központtal – nem összefogva, hanem külön akartak indulni az önkormányzati választáson.

Ki lesz a következő?

Eredetileg úgy volt, hogy a Tisza Párt szombaton mutatja be a programját (Magyar ezt erre a hónapra ígérte korábban). No, nem azt, amit a kormánybarát Index közölt, és amiről a bíróság első fokon mondta ki, hogy kamu. Nem is azt a programot, amit Herczeg Márk kollégánk írt meg az „Ebbe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik – itt az igazság a Tisza-adó-adóról!” című cikkében. Hanem az igazit.

Igazi Tisza-program még nem, csak fideszes híresztelés volt Fotó: Németh Dániel/444

A program azonban változott, a Tisza Párt ismét bemutat valakit, bár ezúttal nem egy szakértői igazolás lesz soron. Két héttel ezelőtt Kapitány István gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezetőjét, múlt héten a külpolitikáért és külgazdaságért felelős Orbán Anitát mutatták be. Nagy kérdés, hogy ki jön most?

Tüntetést ér Lázár cigányozása

Nem tudom, hogy volt-e a magyar politikának olyan szereplője, akinek annyi rossz mondata volt már, mint Lázár János építési- és közlekedési miniszternek. Az se menti fel, hogy ő az a politikus, akinél csak kevesen beszélnek többet a nyilvánosság előtt. Ezt a közel négy órán át tartó csepeli fórumán is bizonyította.

Lázár eddigi legutolsó rossz mondatai bő egy hete hangzottak el: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék az a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság”.

Tiszabura - az EP-választáson itt 93 százalékot kapott a Fidesz Fotó: Németh Dániel/444

Emiatt szerveztek tüntetést a Kossuth térre szombat délután 5 órára. A cél a cigány honfitársak melletti kiállás. „Mutassuk meg, hogy számunkra a cigány emberek nem »közmunkások«, nem »WC-takarítók«, és végképp nem bűnbakok vagy politikai jelszavak, hanem valódi emberek. Olyan emberek, mint bárki más” – írták a szervezők.

Lázár a Fidesz egyik leghívebb szavazótáborát, a cigányságot sértette meg. Az országban vannak olyan cigányok lakta települések, ahol a Fidesz közel 100 százalékos szavazatarányt ér el országgyűlési vagy európai parlamenti választáson. Nem csoda, hogy Lázár már többször bocsánatot kért a cigányoktól, kávézni is hívta őket, és persze rögtön fellángolt a vita, hogy direkt mondta vagy sem, a Fidesz a mihazánkos szavazatokra hajt vagy őszintén sajnálja a történeteket. És persze kiderült, hogy Lázárnak vannak cigány barátai.

Akár vannak azok a cigány barátok, akár nincsenek, Lázárnak és a Fidesznek nem lesz könnyű elsimítani a rasszista gondolatok keltette feszültséget. A csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok és tüntetők várták. Előbb a „Mondjon le” zúgott, aztán a „Lázár, takarodj” és a „Mocskos Fidesz”. Lázár szerint kiforgatták a szavait, és Magyar Péter uszítja a cigányokat.

Lázár itt arra gondolt, hogy „Tisza-aktivistákat vezényeltek” a gyöngyösi Lázárinfóra, akik „őrjöngtek, hangulatot gerjesztettek”. (Valójában csak bekiabáltak.) Ez szerinte Magyar Péter műve, ilyen országot akar szerinte a Tisza elnöke, „magyar embert magyar ember ellen fordít”. Magyar Péter amúgy ezer kistelepülésen játssza majd le hangosbemondón Lázár cigányságnak tett ajánlatát.

Nem tudjuk még, hogy a Fidesz népszerűségére milyen hatással lesznek Lázár szavai, de a kormánypártban sok jóra valószínűleg nem számítanak. A bocsánatkérések mellett ezt jelzi, hogy Orbán Viktorról sebtében kiderült: ő bizony a Dankó rádió lelkes hallgatója. Pénteken meg, mit tesz Isten, éppen Szijjártó Péterrel és közösségi médiás emberével, Gáspár Evelinnel akadt sürgős megbeszélnivalója.

Lázár alig egy hónapja egy felvidéki magyar származású tiszás országgyűlési képviselő-jelöltbe, Strompová Viktóriába szállt bele, akit nemes egyszerűséggel leszlovákasszonyozott.

Lázár emlékezetes kijelentéseinek felsorolására még egy internetes lapban sincs elég hely. Álljon hát itt a legelső megosztó gondolatfutama 2011-ről, amit még a mai napig fel-felemlegetnek neki a Lázárinfókon, és amiért, a maga módján, újra és újra bocsánatot kér: „Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér, én azt gondolom. Aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Annak annyi az élete. Ez az én véleményem.”

Kettős hatalom az MSZP-ben?

Talán ezzel kellett volna kezdeni. Horn Gyula legyen a talpán, aki képes tisztán látni azzal kapcsolatban, hogy mi van most az MSZP-ben. Indulnak? Nem indulnak? Összefognak valakivel? Nem fognak össze?

A lapok kedden dobták be, hogy a választáson nem indul az MSZP, Komjáthi Imre pártelnök azonban felemelte mutatóujját, és azt mondta: nem indulnak abban az öt választókerületben, ahol 2022-ben az összefogásnak hála, győztek. A végső döntést a február közepére összehívott kongresszus hozza majd meg. Korábban úgy volt, hogy az MSZP mindenhol állít jelöltet.

Komjáthi pólót ad ajándékba Lázárnak Csepelen Fotó: Németh Dániel/444

Az ember már-már megnyugodott, amikor robbant a bomba: Hiller István, az egyik 2022-es győztes, amúgy volt MSZP-elnök – a 2006-os kampányban csak simán Hiller haver – szombatra összehívta az MSZP választmányát, ahol szintén téma lesz a tavaszi indulás.

A helyzet már így is elég bonyolult. Felvetődik a kettős hatalom lehetősége is, ami 1917-ben Oroszországban egyenesen a nagy októberi szocialista forradalomba torkollt, szóval nem babra megy a játék. De ez még nem minden. Hiller elejtett egy talányos mondatot arról, hogy a bíróság bejegyzett egy pártot Egységes Baloldal néven. Mindenki értse, ahogy akarja, én mindenesetre Komjáthi, Dobrev Klára és Thürmer Gyula helyében nem lennék nyugodt, de hogy őszinte legyek, Hillerrel sem szívesen cserélnék.

Dobrev először

Dobrev Klára még nem az MSZP választmányi üléséhez igazítja a politikai menetrendjét. Bármi is lesz az MSZP-ben, a DK elnöke megtartja első évértékelőjét. A tavalyit még a volt férje tartotta, aztán jó pár héttel később mindent hátrahagyva távozott. Olyan, mintha az a gyurcsányos még egy másik világ lett volna, nem?

Gyurcsány után is van élet: Varju László és a hátracsapott baseballsapkája Fotó: Demokratikus Koalíció/Facebook

A DK nem most éli a legszebb időszakát. A legtöbb felmérés szerint már a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöbtől is messze van, de ez a legkevesebb. Ara-Kovács Attila, a párt volt alelnöke és európai parlamenti képviselője kilépett a pártból, mert nem értett egyet „a Mediánnal kapcsolatban Molnár Csaba által megfogalmazott, minősíthetetlen hazugságokkal”. Molnár szerint a Medián bosszúból mérte 1 százalékra a pártot, mert annak vezetője, Hann Endre drága felmérését nem akart szegény DK-ra erőltetni. Hann az állítást egy levelezéssel cáfolta. De ez még nem minden. Mezei Zsoltot, a párt dunaújvárosi alpolgármesterét, országgyűlési képviselőjelöltjét vesztegetéssel gyanúsítják.

Történtek azért jó dolgok is a héten a DK házatáján. Leigazolták Jakab Pétert, és az egyik miskolci választókerületben indítják.

(Borító- és címlapkép: Kiss Bence)