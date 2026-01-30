Belügyminisztériumi emailcímről buzdítottak a Roma DPK-hoz való csatlakozásra

„Csatlakozz te is a Roma DPK facebook csoporthoz!”

Ezzel a felütéssel küldtek körlevelet a napokban egy belügyminisztériumi email-címről.

Mellesleg a 2026-os országgyűlési választás – hivatalosan még meg sem kezdődött – kampánya ezekben a napokban éppen a magyarországi cigányságról szól. Lázár János szaros mosdós intercitys kijelentése után a Tisza hangosbemondóval akarja ezer magyar faluban lejátszani a felvételt, Orbán Viktor pedig nem győz Dankó rádiót hallgatni, cigány influenszerrel találkozni.

„A Roma Digitális Polgári Körben az a különleges, hogy a hazánk és a jobboldali értékek mellett itt, a magyarországi cigányság értékeiről is beszélünk” – folytatódik a levél. – Roma hagyományok, zene, tehetségek, nyelvek, közösségek, alkotóművészet, mind olyan értékek, amik nélkül a nemzet szegényebb lenne.

Megmaradásuk rajtunk is múlik.”

Azt írták, hogy a Roma Digitális Polgári Körben közéleti vitákat is folytatnak, de „csak az emberi tisztelet keretein belül”. A sok poszt lehetőségét is felvillantják, valamint új emberekkel lehet megismerkedni, tájékozódni programokról. A levélben egy link is volt, ahol csatlakozni lehet a Roma DPK-hoz.

A levél kiküldése alapból különösebben nem meglepő, mert számos példa van arra, hogy a Fidesz állampártként működik, állami eszközök felhasználásával kampányol. A közmédia fideszes propagandát tol, kormányzati tisztségviselők indulnak egyéni országgyűlési képviselőjelöltként. Egy sor független intézményt elsorvasztottak, ami eddig nem sikerült, arra ráfogják, hogy tiszás. Egy sor településen a helyi fideszes képviselőjelölt osztotta ki az állami tűzifát a rászorulóknak. Hosszan lehetne folytatni.

Megkérdeztük a Belügyminisztériumot arról, hogy a levél kiküldése, tartalma szerintük nem számít-e pártpolitizálásnak. Azt írták: