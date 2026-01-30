Belülről fog világítani Szőke Gábor Miklós új csodaszobra, a 3,5 méteres medve az állítólag elmedvétlenedett Tusnádfürdőre kerül

Óriás medveszobrot állítanak az erdélyi Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa. A medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap helyet, a főúttól mintegy 200 méterre. A szobrot a kezdeményezők „egyfajta turistaattrakciónak” szánják.

Varga Attila elmondta, a szoborállítás Csepel polgármestere, Borbély Lénárd támogatásával valósul meg, a 12 millió forintos költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója, másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította. Felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt volt benne a hírekben, de a városvezetésnek szakemberek bevonásával, tudatos munkával sikerült elérnie, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.

Emlékeztetett arra, hogy a fürdővárosnak a címerében is benne van a medve, hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított. „Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül” – fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben „hiánypótló dolog” a településen.

Elmondta, Borbély Lénárd csepeli polgármester, valamint Szőke Gábor Miklós szobrászművész és felesége, Hauer Berta rendszeres vendégei a panziónak, így született meg az óriási medveszobor ötlete. Megvalósulásával Tusnádfürdő és Csepel testvérkapcsolatának nemcsak politikai, hanem turisztikai és kulturális hozadéka, kézzelfogható eredménye is lesz – mondta a kezdeményező.

Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de „ez még a jövő zenéje”.

Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 3,5 méter magas és több mint 2 méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva. A szobornak belső világítása is lesz, amelyet 40 méteres LED-csík biztosít, így „éjszaka is látványos lesz, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény”.

Szőke Gábor Miklósnak, a NER kedvenc szobrászának a teljesítményéről és az alkotásairól többször is írt a 444, az MNB-féle égig érő csodaszarvasról többek közt itt, néhány minisztériumi megrendelésű turulról itt, az Atlanta Falcons falconjáról itt, a művész pénzügyi sikereiről itt. (via MTI)