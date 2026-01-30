Fideszes trollok központja és veszélyes emberek

Jó reggelt, esős, influenzajárvánnyal kísért péntek reggel van, ez pedig a 444 napindító hírlevele. Benne olyan cikkekkel, minthogy
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják azt a céget, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, és mint péntek reggeli cikkünkből kiderül, a „legbelső kör feladata" hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.
Volt kormányinfó is tegnap, ahol mi Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyás Gergelyt. Jól mutatja amúgy a Lázár okozta zavart a fideszes kampánycsapatban, hogy Orbán tegnap már azzal volt kénytelen előállni, hogy ő utazás közben a Dankó Rádiót szokta hallgatni, a gyöngyösi lázárinfó pedig botrányos jelenetekkel indult, Lázár szerint Magyar Péter lázítja a cigányságot a magyar többséggel szemben.
Kiderült tegnap az is, hogy Juhász Péter Pálról az ügyészségre is érkeztek bejelentések, azokkal sem történt semmi, és hír volt még itthonról, hogy
Kiderült még, hogy az elvileg zárolt költségvetési tartalékból és egy újabb egyszeri adóból finanszírozzák a rezsistopot, a PwC felmérése szerint a dolgozók fele elégedetlen a bérével, a cégek kilátása is romlott, és írtunk arról is, hogy a választás előtti inflációs adatokat is kozmetikázhatja a kormány a rezsistoppal, és gazdasági hír volt, hogy elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében.
Egy évvel ezelőtt ölte meg a Budapesten élő japán nőt, M.-et a volt férje. A gyilkosság tavaly megrázta a nyilvánosságot, elsősorban azért, mert élesen mutatott rá a rendszerszintű hibákra. Megírtuk emellett, hogy már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, ezért újratárgyalás jöhet R. ügyében.
Mivel magyarázzák az oroszok, hogy teljesen rendben van erőnek erejével elvenni Grönlandot? És hogyan a kijevi lakosság sanyargatását? Mi az újdonság az újabb ukrán-magyar pengeváltásban? Mit kell megtanulnunk az amerikai védelmi stratégiából? Minderről stúdiónkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszélgettünk.
Miután Trump pár hét szünet után ismét Iránt kezdte el fenyegetni, írtunk arról, hogy mivel járhat egy esetleges amerikai csapás, és mi jöhet utána. Röviden: várhatóan semmi jó a rezsim ellen tüntetők számára.
Hír volt még, hogy
A Nem rossz könyvek vendége pedig Barnás Ferenc volt, akivel beszélgetve új regénye mellett Mészöly és Hajnóczy prózája, külső és belső káosz, a fájdalom szerepe és az ősszületés is szóba került.
Többen betegedtek meg, mint a megelőző héten.
M.-et a volt férje ölte meg. Ma este a háza előtt tartanak megemlékezést.
A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.
A kegyelmi ügyről feltett minden kérdés csak felesleges okoskodás, tudtuk meg többek közt a Kormányinfón, ahol kérdéseket lehet feltenni arról, mit miért tesz a kormány.
A BlackRock-„háttérhatalomról”, Lázár János Mészáros Lőrincet ért fideszes kritikájáról, a Fidesz-frakció költéseiről és arról kérdeztünk a Kormányinfón, hogy hány orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról.
Elég nagyot üthetett a Fideszen Lázár wc-pucolós mondata.
Gyöngyösön egy cigány férfi piros lapot mutatott a miniszternek, aki magyarpéterezéssel reagált a lemondását követelő és mocskosfideszező rigmusokra.
A legfőbb ügyész a korábban eljárt hatóságok esetleges mulasztásairól is írt írt. Közben 11-re nőtt a Szőlő utcai gyanúsítottak száma.
Sem egyéniben, sem listán.
A politikus a párt alelnöke és EP-képviselője is volt.
Nagy Márton jelentette be a döntést.
Sok volt a panasz, a főváros most lépett egyet.
A síkosságmentesítést végző cég 1,5 milliót még kifizetett az alpolgármesternek, a havi 5 milliós tarifát viszont más sokallta - derült ki az ügyészség közleményéből.
A polgármester szerint Fekete Gyula tulajdonképpen saját magának adta bérbe a kávézót.
Rózsa András polgármester javaslatára.
Meglepetés: nem Balásy Gyula cégeiről van szó.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról posztolt, hogy az intézkedés összköltsége 50 milliárd forint.
A borús kilátások a választás előtt nem kedveznek a kormánynak.
Kommunikációs szempontból kétszer is nyerhet az intézkedéssel a Fidesz.
A kínai cég pedig már 960 munkavállalót felvett a gyárba.
A Fővárosi Főügyészség szerint az ítéletnek volt olyan része, „amely alapján a szexuális erőszak bűntette megállapítható lehet”. Ez azért is furcsa, mert a területi ügyészség még csak kényszerítésről beszélt, a bíróság pedig az ítéletben arra is kitért, hogy nem történt erőszak.
Egy izraeli forrás szerint ha Trump meg akarja dönteni az iráni rezsimet, katonákat is kell küldenie.
Miközben az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérőflottája támadó pozíciót vett fel az iráni partok előtt és elvileg szó szerint bármelyik percben indulhat az amerikai támadás, nehéz elképzelni, hogy mi lesz a 93 milliós, 47 éve vallási fanatikusok által vaskézzel irányított ország sorsa. Nehéz, de nem lehetetlen!
Az ukránokat veszélyeztető rendkívüli hideg miatt.
Korábban a Mol is bejelentkezett.
Egy csetüzenetben azzal dicsekedett, hogy „Elon Musk és Jeff Bezos jobb, ha vigyáznak magukra”.
Trump király magánseregéről és a meggyilkolt Renée Goodról, meg Alex Prettiről énekel.