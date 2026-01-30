Gigantikus bundabotrány rázta meg a kínai futballt, 13 klubot büntettek meg, sokszoros bajnokcsapatok is sárosak

13 klubot büntetett pontlevonással a Kínai Labdarúgó Szövetség, miután az illetékes minisztérium és a kínai sportfőigazgatóság vizsgálata kiderítette, csapatok sokasága volt érintett bundázásban, valamint szerencsejáték- és vesztegetési ügyekben. Mindeközben a szakértők a korrupció elleni küzdelem intenzitásának fokozását szorgalmazzák.

A szövetség közlése szerint jelentős mértékű pénzbüntetéseket szabtak ki. A legsúlyosabb szankcióval – mínusz 10 pont a 2026-as idény márciusban esedékes startja előtt, valamint 1 millió jüan, azaz 143 ezer dollárnyi bírság – a 2025-ös Szuperliga-második Shanghai Shenhuát és a hatodik helyezett Tianjin Jinmen Tigert sújtották. A négyszeres bajnok Shanghai Port címvédőként mínusz ötről indul.

Li Tie 2002-ben, az Everton játékosaként, amikor még nem sejthette, hogy ez lesz a vége Fotó: WANG DINGCHANG/Xinhua via AFP

Emellett összesen 73 személyt büntettek meg, köztük a szövetség egyik exvezetőjét, illetve Li Tie egykori válogatott futballistát, a nemzeti csapat volt szövetségi kapitányát életfogytig eltiltották minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.

A fénykorában az angol Premier League-ben érdekelt Evertonban is megfordult Li már 2024-ben börtönbe került, akkor húsz évre ítélték több millió dollárnyi kenőpénz elfogadása és a mérkőzések manipulálása miatt. (via China Daily)