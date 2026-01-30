Itt az új amerikai védelmi stratégia: Európa oldja meg Oroszországot, Dél-Korea oldja meg Észak-Koreát, a közel-keleti országok oldják meg Iránt

Körülbelül másfél hónappal a nagy port kavaró amerikai nemzetbiztonsági stratégia után a Trump-kormányzat közzétette az előbbivel „kéz a kézben járó” védelmi stratégiáját is. Bár ennek a nyelvezete visszafogottabb, a védelmi stratégia alapján is könnyű megtippelni, ki a világ legeslegnagyszerűbb elnöke, visszaköszönnek olyan elemek, amiket a Fox News híradósából lett háborús (átnevezés előtt védelmi) miniszter, Pete Hegseth már a világ minden tájáról hazarángatott tábornokoknak tartott MAGA-gyorstalpalójában előadott, például az igazi harcos ethoszának felélesztése.
Bár aki csak minimálisan is követi Donald Trump elnökségét, az nem fog meglepődni, de a korábbi védelmi stratégiákhoz képest a 2026-os szokatlanul nyílt politikai hangvételt üt meg. Visszatérően bírálja a korábbi amerikai kormányzatokat amiatt, hogy az olyan elvont fogalmakat, mint a „szabályalapú nemzetközi rend”, az amerikai érdekek elé helyezték, és az új hozzáállást ennek korrekciójaként mutatja be. Az alapüzenet egyértelmű: az Egyesült Államok hatalmát szelektíven, eszközszerűen fogja alkalmazni, és jóval kevesebb jelentőséget tulajdonít majd a pusztán szimbolikus vezető szerepeknek.
A 2026-os amerikai Nemzeti Védelmi Stratégia markáns szakítást jelent azzal, ahogyan Washington hagyományosan meghatározta globális szerepét, beleértve az Európához való viszonyát. Míg a korábbi stratégiák — beleértve a Trump első elnöksége alatt kiadott 2018-as NDS-t is — a „revizionista hatalmakat”, például Kínát és Oroszországot nevezték meg az Egyesült Államok biztonságát fenyegető központi, globális kihívásként, az új dokumentum jóval szelektívebben és befelé fordulóbban határozza meg az amerikai érdekeket.
