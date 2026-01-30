Két év alatt 15 szakorvos mondott fel az ország legfontosabb pszichiátriai centrumában

Kevesebb mint két év alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos hagyta el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), ami miatt az intézményben kritikus orvoshiány alakult ki - írja a Telex.

A kórház 40 orvosa (köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is) petícióban figyelmeztet arra, hogy egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, ezért két pszichiátriai osztály azonnali bezárását sürgetik.

Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

A petíció alapján a felmondások fő okai a túlzott munkaterhelés, a romló munkakörülmények és a toxikussá vált munkahelyi légkör, amelyért az aláírók az intézmény vezetését teszik felelőssé.

A Telex azt írja, mind a 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődő főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt.

Az aláírók azt is kérik, hogy

csökkentsék az OPAI ellátási területét;

biztosítsák a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételeit;

a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, hogy az ápolók ne hagyják ott az intézményt.

A lap megkeresésére a Belügyminisztérium alá tartozó egészségügyi államtitkárság azt írta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) megkapta a petíciót, vizsgálja az észrevételeket, foglalkozik a szakmai felvetésekkel, miközben hangsúlyozták: a betegellátás folyamatossága és biztonsága jelenleg is garantált.

Az OPAI az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Lipótmező) bezárása után lett a pszichiátriai és addiktológiai ellátás országos központja, amely szakorvosjelöltek oktatását is végzi.