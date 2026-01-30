Közel két év után Izrael vasárnap újra megnyitja a Gázai övezet és Egyiptom közötti határátkelőt

Izrael pénteken bejelentette, hogy közel két évnyi lezárás után a hétvégén mindkét irányban újra megnyitja a Gázai övezet Egyiptommal közös határátkelőjét, lehetővé téve a palesztinok be- és kiutazását a területre – írja az AP.

A Rafah-átkelő Gáza fő kapcsolata a külvilággal, 2024 májusa óta nagyrészt zárva volt, kivéve egy rövid időszakot 2025 elején. A ki- és belépőket Izrael és Egyiptom is ellenőrzi, az átkelőt pedig uniós határőrök felügyelik. Azok a palesztinok, akik a háború alatt elhagyták Gázát, izraeli biztonsági engedély után visszatérhetnek. A Gázába irányuló segélyek koordinálásáért felelős izraeli katonai szerv, a COGAT pénteki közleményében azt írta: „kizárólag korlátozott személyforgalmat” engedélyeznek.

Rafah 2025 Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Izrael korábban nem akarta újra megnyitni az átkelőt, de a Gázában fogva tartott utolsó túsz földi maradványainak megtalálása után megnyílt az út a döntés előtt. Az izraeli kormány vasárnap közölte, hogy a hadsereg nagyszabású műveletet folytat egy kelet-gázai temetőben Ran Gvili maradványait keresve. A Times of Israel szerint ő volt az utolsó túsz, akinek a holttestét a Hamász még nem adta vissza a 2023. október 7-i terrortámadás és túszejtés óta. Gvili holttestének megtalálása után út nyílhat a gázai háborút lezáró fegyverszünet következő szakaszához.